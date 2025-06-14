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Главная Рынок труда Работы не будет — на какие специальности не надо поступать в 2025

Работы не будет — на какие специальности не надо поступать в 2025

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 07:41
Вступительная кампания 2025 — какие профессии лучше выбрать, чтобы заинтересовать работодателей
Абитуриенты просматривают списки. Фото: УНИАН
Ключові моменти ИИ уже рядом — какие профессии в Украине быстро автоматизируются Какую профессию выбрать — советы от МОН

Окончание школы, выбор колледжа или высшего учебного заведения — всегда ответственный шаг. Конечно, выбирать учебное заведение нужно не только по набранным баллам на экзаменах — важно учитывать и свои пожелания. Но не менее важно знать о ситуации на рынке труда.

В Министерстве образования и науки объяснили абитуриентам, какие специальности могут помешать будущему трудоустройству.

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ИИ уже рядом — какие профессии в Украине быстро автоматизируются

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что все, что касается учета, отчетности, бухгалтерских расчетов — уже сейчас активно автоматизируется. Он подчеркнул, что из-за чрезмерного увлечения этими специальностями могут возникнуть проблемы с поисками работы после выпуска из университетов.

Так, в прошлом году, по статистике, почти три тысячи абитуриентов решили учиться по специальности "Учет и налогообложение". Но проблема в том, что на рынке труда в будущем не будет работы для такого количества специалистов.

Винницкий также добавил, что искусственный интеллект в бухгалтерии уже не является абстрактной идеей, ведь уже есть конкретные программные решения, которые, вероятно, будут выполнять функции десятков специалистов, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.

Какую профессию выбрать — советы от МОН

Абитуриентам советуют присматриваться к специальностям, которые связаны с человеческим капиталом, — это те, где человек чувствует себя гораздо увереннее, чем машина. Прежде всего это:

  • медицина;
  • образование (учителя);
  • реабилитационная терапия;
  • психология.

Заместитель министра образования и науки Украины считает, что именно эти специальности не потеряют в своей актуальности, а потребность в таких специалистах будет только расти. Однако этими профессиями сложно овладеть, хотя государство и стимулирует поступающих, расширяя госзаказ.

Еще один важный кластер — инфраструктурные и инженерные специальности. Сюда относят:

  • архитектуру;
  • строительство;
  • энергетику;
  • автотранспорт;
  • авиацию;
  • беспилотную инженерию.

Здесь государство предлагает больше бюджетных мест, а студентам, которые учатся на контракте, могут предоставить дополнительные гранты.

Также работодатели продолжают интересоваться специалистами в сфере физики, химии, биологии, экологии, геодезии, землеустройства, хотя абитуриенты не слишком "уважают" эти специальности. Еще на рынке труда продолжает сохраняться спрос на специальности по научным исследованиям, и применение знаний в сфере экологии, почвоведения, климатологии, аграрной науки.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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