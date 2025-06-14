Вступительная кампания 2025 — какие профессии лучше выбрать, чтобы заинтересовать работодателей

Абитуриенты просматривают списки. Фото: УНИАН

Окончание школы, выбор колледжа или высшего учебного заведения — всегда ответственный шаг. Конечно, выбирать учебное заведение нужно не только по набранным баллам на экзаменах — важно учитывать и свои пожелания. Но не менее важно знать о ситуации на рынке труда.

В Министерстве образования и науки объяснили абитуриентам, какие специальности могут помешать будущему трудоустройству.

Реклама

Читайте также:

ИИ уже рядом — какие профессии в Украине быстро автоматизируются

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что все, что касается учета, отчетности, бухгалтерских расчетов — уже сейчас активно автоматизируется. Он подчеркнул, что из-за чрезмерного увлечения этими специальностями могут возникнуть проблемы с поисками работы после выпуска из университетов.

Так, в прошлом году, по статистике, почти три тысячи абитуриентов решили учиться по специальности "Учет и налогообложение". Но проблема в том, что на рынке труда в будущем не будет работы для такого количества специалистов.

Винницкий также добавил, что искусственный интеллект в бухгалтерии уже не является абстрактной идеей, ведь уже есть конкретные программные решения, которые, вероятно, будут выполнять функции десятков специалистов, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.

Какую профессию выбрать — советы от МОН

Абитуриентам советуют присматриваться к специальностям, которые связаны с человеческим капиталом, — это те, где человек чувствует себя гораздо увереннее, чем машина. Прежде всего это:

медицина;

образование (учителя);

реабилитационная терапия;

психология.

Заместитель министра образования и науки Украины считает, что именно эти специальности не потеряют в своей актуальности, а потребность в таких специалистах будет только расти. Однако этими профессиями сложно овладеть, хотя государство и стимулирует поступающих, расширяя госзаказ.

Еще один важный кластер — инфраструктурные и инженерные специальности. Сюда относят:

архитектуру;

строительство;

энергетику;

автотранспорт;

авиацию;

беспилотную инженерию.

Здесь государство предлагает больше бюджетных мест, а студентам, которые учатся на контракте, могут предоставить дополнительные гранты.

Также работодатели продолжают интересоваться специалистами в сфере физики, химии, биологии, экологии, геодезии, землеустройства, хотя абитуриенты не слишком "уважают" эти специальности. Еще на рынке труда продолжает сохраняться спрос на специальности по научным исследованиям, и применение знаний в сфере экологии, почвоведения, климатологии, аграрной науки.

Напомним, что дети участников боевых действий (УБД) могут рассчитывать на бесплатное обучение. Однако воспользоваться образовательными льготами можно только при определенных условиях. Узнавайте также, сколько зарабатывают учителя летом.