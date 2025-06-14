Вступна кампанія 2025 — які професії краще обрати, щоб зацікавити роботодавців

Абітурієнти переглядають списки. Фото: УНІАН

Закінчення школи, вибір коледжу чи вищого навчального закладу — завжди відповідальний крок. Звісно, ​обирати навчальний заклад потрібно не лише ​за набраними балами на іспитах — важливо враховувати й свої побажання. Але не менш важливо знати про ситуацію на ринку праці.

У Міністерстві освіти та науки пояснили абітурієнтам, які спеціальності можуть завадити майбутньому працевлаштуванню.

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ШІ вже поряд — які професії в Україні швидко автоматизуються

Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький зауважив, що усе, що стосується обліку, звітності, бухгалтерських розрахунків — уже зараз активно автоматизується. Він підкреслив, що через надмірне захоплення цими спеціальностями можуть виникнути проблеми з пошуками роботи після випуску з університетів.

Так, торік, за статистикою, майже три тисячі вирішили навчатися за спеціальністю "Облік та оподаткування". Та проблема у тому, що на ринку праці у майбутньому не буде роботи для такої кількості фахівців.

Винницький також додав, що штучний інтелект у бухгалтерії вже не є абстрактною ідеєю, адже вже є конкретні програмні рішення, які, ймовірно, виконуватимуть функції десятків спеціалістів, особливо в сегменті малого та середнього бізнесу.

Яку професію обрати — поради від МОН

Абітурієнтам радять придивлятися до спеціальностей, які пов’язані з людським капіталом — це ті, де людина почувається набагато впевненіше, ніж машина. Насамперед це:

медицина;

освіта (вчителі);

реабілітаційна терапія;

психологія.

Заступник міністра освіти та науки України вважає, що саме ці спеціальності не втратять у своїй актуальності, а потреба у таких фахівцях лише зростатиме. Однак ці професії складно опанувати, хоча держава й стимулює вступників, розширюючи держзамовлення.

Ще один важливий кластер — інфраструктурні та інженерні спеціальності. Сюди відносять:

архітектуру;

будівництво;

енергетику;

автотранспорт;

авіацію;

безпілотну інженерію.

Тут держава пропонує більше бюджетних місць, а студентам, які навчаються на контракті, можуть надати додаткові гранти.

Також роботодавці продовжують цікавитися спеціалістами у сфері фізики, хімії, біології, екології, геодезії, землеустрою, хоча абітурієнти не надто "поважають" ці спеціальності. Також на ринку праці продовжує зберігатися попит на спеціальності з наукових досліджень, і застосування знань у сфері екології, ґрунтознавства, кліматології, аграрної науки.

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