Робота для українців на літо — де найбільше вакансій та скільки платять

Роботодавці в Україні відкрили "літнє полювання" — кого шукають
В літній період традиційно збільшується попит з боку роботодавців як в Україні, так і за кордоном на працівників різних спеціальностей та віку. Водночас сезонні вакансії — це хороша можливість додаткового заробітку для багатьох українців — від студентів до досвідчених фахівців.
У яких сферах шукають найбільше сезонних працівників, розповіли в Державній службі зайнятості.
Як зазначили у відомстві, в Україні з початку літа традиційно збільшується кількість сезонних вакансій, а також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років. Наразі в Державній службі зайнятості є 628 вакансій сезонного характеру. При цьому кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи.
Найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах. Роботодавці шукають:
- підсобних робітників;
- педагогів-організаторів;
- стюардів (послуги в дорозі);
- плодоовочівників;
- робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва тощо.
У Державній службі зайнятості додали, що кількість вакансій в Україні, якщо порівняти з початком 2025 року, станом на 1 червня зросла на 40% та становила 66 тисяч.
Скільки можна заробити влітку
За даними вакансій на порталі з пошуку роботи Work.ua, наразі роботодавцям потрібні:
- вожаті у літні табори — від 9 000 грн;
- прибиральниці на літні майданчики — від 8 000 грн;
- бармени на літні майданчики — від 18 000 грн;
- аніматори — від 10 000 грн;
- офіціанти — від 14 000 грн;
- покоївки на бази відпочинку — від 15 000 грн;
- продавці — від 15 000 грн;
- викладачі англійської в літні табори — від 25 000 грн.
Тож влітку українці можуть заробляти по-різному. Тут все залежить від місця, характеру роботи, досвіду, графіку та умов праці.
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