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Головна Економіка Роботодавці в Україні відкрили "літнє полювання" — кого шукають

Роботодавці в Україні відкрили "літнє полювання" — кого шукають

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 08:30
Робота для українців на літо — де найбільше вакансій та скільки платять
Чоловік за ноутбуком. Фото: Freepik

В літній період традиційно збільшується попит з боку роботодавців як в Україні, так і за кордоном на працівників різних спеціальностей та віку. Водночас сезонні вакансії — це хороша можливість додаткового заробітку для багатьох українців — від студентів до досвідчених фахівців.

У яких сферах шукають найбільше сезонних працівників, розповіли в Державній службі зайнятості

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Як зазначили у відомстві, в Україні з початку літа традиційно збільшується кількість сезонних вакансій, а також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років. Наразі в Державній службі зайнятості є 628 вакансій сезонного характеру. При цьому кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи. 

Найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах. Роботодавці шукають:

  • підсобних робітників;
  • педагогів-організаторів;
  • стюардів (послуги в дорозі);
  • плодоовочівників;
  • робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва тощо.

У Державній службі зайнятості додали, що кількість вакансій в Україні, якщо порівняти з початком 2025 року, станом на 1 червня зросла на 40% та становила 66 тисяч. 

Скільки можна заробити влітку

За даними вакансій на порталі з пошуку роботи Work.ua, наразі роботодавцям потрібні:

  • вожаті у літні табори — від 9 000 грн;
  • прибиральниці на літні майданчики — від 8 000 грн;
  • бармени на літні майданчики — від 18 000 грн;
  • аніматори — від 10 000 грн;
  • офіціанти — від 14 000 грн;
  • покоївки на бази відпочинку — від 15 000 грн;
  • продавці — від 15 000 грн;
  • викладачі англійської в літні табори — від 25 000 грн.

Тож влітку українці можуть заробляти по-різному. Тут все залежить від місця, характеру роботи, досвіду, графіку та умов праці.

Раніше ми писали, що українкам пропонують нові можливості в роботі.

Також дізнавайтеся, які вимоги можуть запровадити в трудових відносинах.

робота гроші працівники ринок праці вакансії
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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