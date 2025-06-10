Работа для украинцев на лето — где больше всего вакансий и сколько платят

Работодатели в Украине открыли "летнюю охоту" — кого ищут
В летний период традиционно увеличивается спрос со стороны работодателей как в Украине, так и за рубежом на работников разных специальностей и возраста. В то же время сезонные вакансии — это хорошая возможность дополнительного заработка для многих украинцев — от студентов до опытных специалистов.
В каких сферах ищут больше всего сезонных работников, рассказали в Государственной службе занятости.
Как отметили в ведомстве, в Украине с начала лета традиционно увеличивается количество сезонных вакансий, а также растет количество соискателей работы в возрасте до 18 лет. Сейчас в Государственной службе занятости есть 628 вакансий сезонного характера. При этом количество несовершеннолетних в поисках подработки составляет 123 человека.
Больше всего вакансий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах. Работодатели ищут:
- подсобных рабочих;
- педагогов-организаторов;
- стюардов (услуги в дороге);
- плодоовощеводов;
- рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и тому подобное.
В Государственной службе занятости добавили, что количество вакансий в Украине, в сравнении с началом 2025 года, по состоянию на 1 июня выросло на 40% и составило 66 тысяч.
Сколько можно заработать летом
По данным вакансий на портале по поиску работы Work.ua, сейчас работодателям нужны:
- вожатые в летние лагеря — от 9 000 грн;
- уборщицы на летние площадки — от 8 000 грн;
- бармены на летние площадки — от 18 000 грн;
- аниматоры — от 10 000 грн;
- официанты — от 14 000 грн;
- горничные на базы отдыха — от 15 000 грн;
- продавцы — от 15 000 грн;
- преподаватели английского в летние лагеря — от 25 000 грн.
То есть летом украинцы могут зарабатывать по-разному. Здесь все зависит от места, характера работы, опыта, графика и условий труда.
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