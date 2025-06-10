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Главная Экономика Работодатели в Украине открыли "летнюю охоту" — кого ищут

Работодатели в Украине открыли "летнюю охоту" — кого ищут

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 08:30
Работа для украинцев на лето — где больше всего вакансий и сколько платят
Мужчина за ноутбуком. Фото: Freepik

В летний период традиционно увеличивается спрос со стороны работодателей как в Украине, так и за рубежом на работников разных специальностей и возраста. В то же время сезонные вакансии — это хорошая возможность дополнительного заработка для многих украинцев — от студентов до опытных специалистов.

В каких сферах ищут больше всего сезонных работников, рассказали в Государственной службе занятости.

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Как отметили в ведомстве, в Украине с начала лета традиционно увеличивается количество сезонных вакансий, а также растет количество соискателей работы в возрасте до 18 лет. Сейчас в Государственной службе занятости есть 628 вакансий сезонного характера. При этом количество несовершеннолетних в поисках подработки составляет 123 человека.

Больше всего вакансий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах. Работодатели ищут:

  • подсобных рабочих;
  • педагогов-организаторов;
  • стюардов (услуги в дороге);
  • плодоовощеводов;
  • рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и тому подобное.

В Государственной службе занятости добавили, что количество вакансий в Украине, в сравнении с началом 2025 года, по состоянию на 1 июня выросло на 40% и составило 66 тысяч.

Сколько можно заработать летом

По данным вакансий на портале по поиску работы Work.ua, сейчас работодателям нужны:

  • вожатые в летние лагеря — от 9 000 грн;
  • уборщицы на летние площадки — от 8 000 грн;
  • бармены на летние площадки — от 18 000 грн;
  • аниматоры — от 10 000 грн;
  • официанты — от 14 000 грн;
  • горничные на базы отдыха — от 15 000 грн;
  • продавцы — от 15 000 грн;
  • преподаватели английского в летние лагеря — от 25 000 грн.

То есть летом украинцы могут зарабатывать по-разному. Здесь все зависит от места, характера работы, опыта, графика и условий труда.

Ранее мы писали, что украинкам предлагают новые возможности в работе.

Также узнавайте, какие требования могут ввести в трудовых отношениях.

работа деньги сотрудники рынок труда вакансии
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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