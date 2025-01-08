Работа для пенсионеров — что предлагают и сколько платят в январе 2025 года

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В январе 2025 года работодатели продолжают активно искать работников на кадровых порталах. Среди "горячих" вакансий есть ряд предложений для пожилых людей.

Об этом свидетельствуют данные одного из сайтов по поиску работы.

Читайте также:

ТОП-5 вакансий января для пенсионеров

Пенсионный возраст и ограниченные физические силы — не повод отказываться от социальной жизни. По информации портала, в январе работодатели предлагают работу также людям с инвалидностью, ветеранам и пенсионерам в самых разных сферах.

Работа горничной в хостеле

Одна из компаний в Киеве приглашает людей пенсионного возраста на работу горничной в хостел. Заработную плату обещают от 14 тыс. до 18 тыс. гривен. Такая должность для пенсионеров предусматривает проживание на рабочем месте. Среди обязанностей: заселение вновь прибывших и выселение людей, осуществление уборки (ежедневно), глажка и стирка постельного белья, ведение учетной документации. Гибкий график работы (6/1) или накопительные выходные.

Работа разнорабочим на производстве

Также в Запорожье приглашают пожилых людей на должность разнорабочего на производстве. Характер такой работы предполагает присутствие в офисе, полную занятость. График работы с 8:00 до 17:00 (обеденный перерыв 12:00 — 13:00). Претендентов предупреждают, что такая работа грязная и пыльная, поэтому нужно быть готовым к этому. При этом оплату труда обещают стабильную и всегда своевременную. Уровень заработной платы — 15 тыс. гривен.



"На производство требуются рабочие мужчины и женщины (готовы взять студента, человека с инвалидностью, ветерана, пенсионера)", — отмечает работодатель.

Работа комендантом офисного центра

Еще одна компания в Киеве готова взять на работу людей в возрасте на должность коменданта офисного центра на неполную занятость. Предполагается гибкий график работы в удобное время (2-3 часа в день). Есть возможность совмещать с основной работой. Необходимо хорошее владение офисными программами Excel и Word. Среди обязанностей — снятие показаний счетчиков электроэнергии и воды, руководство уборщицей офисов, надзор за нормальным состоянием помещений, при необходимости ремонта — вызов профильных исполнителей. Заработную плату обещают на уровне 5-6 тыс. гривен.



"Для кого эта работа: активный пенсионер инженерного профиля, работающий посменно. Обязательно проживание неподалеку от места работы", — отмечается в сообщении.

Работа автослесарем

Также можно пенсионерам устроиться на работу в СТО в Луцке автослесарем, если есть такой опыт. Предполагается полная занятость (график работы: пн-пт с 8.00 до 17.00). Среди обязанностей: работа по ремонту автомобилей, в основном — автобусов, умение определять и устранять неисправности в работе составных единиц и агрегатов транспорта, выполнение слесарной обработки деталей.

"Готовы рассмотреть человека пенсионного возраста или с инвалидностью, опыт работы на аналогичной должности 2-3 года, приветствуется опыт в работе с различными марками автобусов", — говорится в описании вакансии.

Работа в столярном цехе

Кроме того, в Киеве ищут работников для работы в столярном цехе на предприятии по изготовлению паркета. Предполагается полная занятость с пн-пт с 7.30 до 16.00. Заработную плату обещают на уровне 12-15 тыс. гривен (с возможностью увеличения).



"Работа для пенсионеров и всех желающих. Предлагаем работу в цехе, столярный цех изготавливает паркет", — сообщается в вакансии.

Ранее мы писали, что несмотря на нехватку кадров на рынке, некоторые граждане сталкиваются с тем, что работодателям неинтересны их навыки. Из-за этого многие украинцы намерены освоить другую профессию.

Также мы рассказывали, украинцам предлагают из-за дефицита кадров во время военного положения разную работу. Известно, сколько платят работникам в правоохранительных органах.