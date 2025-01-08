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Работа для пенсионеров — ТОП-5 горячих вакансий января

8 января 2025 14:43
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа для пенсионеров — что предлагают и сколько платят в январе 2025 года
Женщина за компьютером. Фото: Freepik
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

В январе 2025 года работодатели продолжают активно искать работников на кадровых порталах. Среди "горячих" вакансий есть ряд предложений для пожилых людей.

Об этом свидетельствуют данные одного из сайтов по поиску работы.

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Пенсионный возраст и ограниченные физические силы — не повод отказываться от социальной жизни. По информации портала, в январе работодатели предлагают работу также людям с инвалидностью, ветеранам и пенсионерам в самых разных сферах.

Работа горничной в хостеле

Одна из компаний в Киеве приглашает людей пенсионного возраста на работу горничной в хостел. Заработную плату обещают от 14 тыс. до 18 тыс. гривен. Такая должность для пенсионеров предусматривает проживание на рабочем месте. Среди обязанностей: заселение вновь прибывших и выселение людей, осуществление уборки (ежедневно), глажка и стирка постельного белья, ведение учетной документации. Гибкий график работы (6/1) или накопительные выходные.

Работа разнорабочим на производстве

Также в Запорожье приглашают пожилых людей на должность разнорабочего на производстве. Характер такой работы предполагает присутствие в офисе, полную занятость. График работы с 8:00 до 17:00 (обеденный перерыв 12:00 — 13:00). Претендентов предупреждают, что такая работа грязная и пыльная, поэтому нужно быть готовым к этому. При этом оплату труда обещают стабильную и всегда своевременную. Уровень заработной платы — 15 тыс. гривен.
 
"На производство требуются рабочие мужчины и женщины (готовы взять студента, человека с инвалидностью, ветерана, пенсионера)", — отмечает работодатель.

Работа комендантом офисного центра

Еще одна компания в Киеве готова взять на работу людей в возрасте на должность коменданта офисного центра на неполную занятость. Предполагается гибкий график работы в удобное время (2-3 часа в день). Есть возможность совмещать с основной работой. Необходимо хорошее владение офисными программами Excel и Word. Среди обязанностей — снятие показаний счетчиков электроэнергии и воды, руководство уборщицей офисов, надзор за нормальным состоянием помещений, при необходимости ремонта — вызов профильных исполнителей. Заработную плату обещают на уровне 5-6 тыс. гривен.  
 
"Для кого эта работа: активный пенсионер инженерного профиля, работающий посменно. Обязательно проживание неподалеку от места работы", — отмечается в сообщении.

Работа автослесарем

Также можно пенсионерам устроиться на работу в СТО в Луцке автослесарем, если есть такой опыт. Предполагается полная занятость (график работы: пн-пт с 8.00 до 17.00). Среди обязанностей: работа по ремонту автомобилей, в основном — автобусов, умение определять и устранять неисправности в работе составных единиц и агрегатов транспорта, выполнение слесарной обработки деталей.

"Готовы рассмотреть человека пенсионного возраста или с инвалидностью, опыт работы на аналогичной должности 2-3 года, приветствуется опыт в работе с различными марками автобусов", — говорится в описании вакансии.

Работа в столярном цехе

Кроме того, в Киеве ищут работников для работы в столярном цехе на предприятии по изготовлению паркета. Предполагается полная занятость с пн-пт с 7.30 до 16.00. Заработную плату обещают на уровне 12-15 тыс. гривен (с возможностью увеличения).
 
"Работа для пенсионеров и всех желающих. Предлагаем работу в цехе, столярный цех изготавливает паркет", — сообщается в вакансии.

Ранее мы писали, что несмотря на нехватку кадров на рынке, некоторые граждане сталкиваются с тем, что работодателям неинтересны их навыки. Из-за этого многие украинцы намерены освоить другую профессию.

Также мы рассказывали, украинцам предлагают из-за дефицита кадров во время военного положения разную работу. Известно, сколько платят работникам в правоохранительных органах.

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