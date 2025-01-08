Робота для пенсіонерів — що пропонують і скільки платять у січні 2025 року

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У січні 2025 року роботодавці продовжують активно шукати працівників на кадрових порталах. З-поміж "гарячих" вакансій є низка пропозицій для людей похилого віку.

Про це свідчать дані одного із сайтів з пошуку роботи.

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Пенсійний вік та обмежені фізичні сили — не привід відмовлятися від соціального життя. За інформацією порталу, у січні роботодавці пропонують роботу також людям з інвалідністю, ветеранам та пенсіонерам у найрізноманітніших сферах.

Робота покоївкою в хостелі

Одна з компаній у Києві запрошує людей пенсійного віку на роботу покоївкою в хостел. Заробітну плату обіцяють від 14 тис. до 18 тис. гривень. Така посада для пенсіонерів передбачає проживання на робочому місці. Серед обов'язків: заселення новоприбулих людей та виселення, здійснення прибирання (щодня), прасування та прання постільної білизни, ведення облікової документації. Гнучкий графік роботи (6/1) або накопичувальні вихідні.

Робота різноробом на виробництві

Також у Запоріжжі запрошують людей похилого віку на посаду різнороба на виробництві. Характер такої роботи передбачає присутність в офісі, повну зайнятість. Графік роботи з 8:00 до 17:00 (обідня перерва 12:00 — 13:00). Претендентів попереджають, що така робота брудна, тому потрібно бути готовим до цього. При цьому оплату праці обіцяють стабільну та завжди своєчасну. Рівень заробітної плати — 15 тис. гривень.



"На виробництво потрібні робітники чоловіки та жінки (готові взяти студента, людину з інвалідністю, ветерана, пенсіонера)", — наголошує роботодавець.

Робота комендантом офісного центру

Ще одна компанія у Києві готова взяти на роботу людей у віці на посаду коменданта офісного центру на неповну зайнятість. Передбачається гнучкий графік роботи в зручний час (2-3 години на день). Є можливість суміщати з основною роботою. Необхідне гарне володіння офісними програмами Excel та Word. Серед обов'язків — зняття показників лічильників електроенергії та води, керівництво прибиральницею офісів, нагляд за нормальним станом приміщень, за необхідності ремонту — виклик профільних виконавців. Заробітну плату обіцяють на рівні 5-6 тис. гривень.



"Для кого ця робота: активний пенсіонер інженерного профілю, що працює позмінно. Обов’язково проживання недалеко від місця роботи", — наголошується у повідомленні.

Робота автослюсарем

Також можна пенсіонерам влаштуватися на роботу в СТО у Луцьку автослюсарем, якщо є такий досвід. Передбачається повна зайнятість (графік роботи: пн-пт з 8.00 до 17.00). Серед обов’язків: робота з ремонту автомобілів, в основному — автобусів, уміння визначати та усувати несправності у роботі складових одиниць та агрегатів транспорту, виконання слюсарної обробки деталей.

"Готові розглянути людину пенсійного віку чи з інвалідністю, досвід роботи на аналогічній посаді 2-3 роки, вітається досвід в роботі з різними марками автобусів", — йдеться в описі вакансії.

Робота в столярному цеху

Окрім того, у Києві шукають працівників для роботи в столярному цеху на підприємстві з виготовлення паркету. Передбачається повна зайнятість з пн-пт з 7.30 до 16.00. Заробітну плату обіцяють на рівні 12-15 тис. гривень (з можливістю збільшення).



"Робота для пенсіонерів та всіх охочих. Пропонуємо роботу в цеху, столярний цех виготовляє паркет", — повідомляється у вакансії.

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