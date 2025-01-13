В Польше критически не хватает водителей — какие зарплаты и как трудоустроиться

Водитель автобуса передает билет. Фото: Freepik

В Польше не хватает около 120 тыс. профессиональных водителей. Такую статистику обнародовала Ассоциация работодателей "Транспорт и логистика Польша" в своем последнем отчете. Основной причиной дефицита кадров называют сокращение количества водителей из Украины, Беларуси и Молдовы, которые ранее активно работали в отрасли.

Об этом пишет inPoland.

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Почему не хватает водителей

Специалисты объясняют дефицит несколькими факторами. Прежде всего это изменения в миграционной политике Польши и экономическая нестабильность. Значительная часть иностранных работников вернулась домой из-за войны в Украине или выбрала другие страны ЕС для работы.

Президент Ассоциации работодателей Мацей Вронский отмечает, что молодежь все реже выбирает эту профессию из-за тяжелых условий труда, частых командировок за границу и длительных разлук с семьей. В таких условиях польские компании вынуждены привлекать работников из стран Азии.

Заработки в транспортной отрасли в Польше зависят от специфики работы:

водители внутренних маршрутов получают от 5 000 до 7 000 злотых в месяц (от 50 000 до 71 000 грн);

для международных перевозок зарплата выше — от 8 000 до 12 000 злотых (от 81 000 до 122 000 грн);

специализированные перевозки могут приносить до 15 000 злотых ежемесячно (от 152 000 грн).

Для трудоустройства необходимо иметь:

водительское удостоверение категории C или CE;

карту водителя для цифрового тахографа;

свидетельство профессиональной компетентности (CPC);

медицинскую справку и результаты психологического обследования;

Процесс трудоустройства включает оформление рабочей визы или карты побыту и подачу заявления на работу через транспортные агентства или напрямую к работодателям. Некоторые компании предлагают дополнительные курсы для новичков, что повышает шансы на получение работы.

По данным отчета, перевозчики планируют изменить условия труда, чтобы привлечь молодежь и уменьшить отток кадров. Среди предложенных мер — сокращение длительных рейсов за границу и поддержка молодых специалистов.

Однако кризис в транспортном секторе, вызванный рецессией в Германии в 2023 году, остается серьезной угрозой для стабильности отрасли. Эксперты называют его крупнейшим за последние 20 лет.

Напомним, с началом 2025 года в Польше обновилось законодательство, касающееся получения гражданства для иностранцев. По новым правилам, для получения статуса гражданина в стране нужно прожить от трех лет.

Также мы писали, что с 1 января в Польше обновились правила получения карты побыту. В стране выросла минимальная заработная плата, что стало важным фактором для тех, кто планировал получить документ на основании трудоустройства.