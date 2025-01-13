Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ринок праці arrow Польські перевізники борються за кадри — які зарплати у 2025 році arrow

Польські перевізники борються за кадри — які зарплати у 2025 році

13 січня 2025 14:30
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
У Польщі критично бракує водіїв — які зарплати та як працевлаштуватися
Водій автобуса передає квиток. Фото: Freepik
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

У Польщі бракує близько 120 тис. професійних водіїв. Таку статистику оприлюднила Асоціація роботодавців "Транспорт і логістика Польща" у своєму останньому звіті. Основною причиною дефіциту кадрів називають скорочення кількості водіїв з України, Білорусі та Молдови, які раніше активно працювали в галузі.

Про це пише inPoland.

Читайте також:

Чому бракує водіїв

Фахівці пояснюють дефіцит кількома факторами. Насамперед це зміни у міграційній політиці Польщі та економічна нестабільність. Значна частина іноземних працівників повернулася додому через війну в Україні або обрала інші країни ЄС для роботи.

Президент Асоціації роботодавців Мацей Вронський наголошує, що молодь дедалі рідше обирає цю професію через важкі умови праці, часті відрядження за кордон і тривалі розлуки з родиною. У таких умовах польські компанії змушені залучати працівників з країн Азії.

Заробітки у транспортній галузі в Польщі залежать від специфіки роботи:

  • водії внутрішніх маршрутів отримують від 5 000 до 7 000 злотих на місяць (від 50 000 до 71 000 грн);
  • для міжнародних перевезень зарплата вища — від 8 000 до 12 000 злотих (від 81 000 до 122 000 грн);
  • спеціалізовані перевезення можуть приносити до 15 000 злотих щомісяця (від 152 000 грн).

Для працевлаштування необхідно мати:

  • посвідчення водія категорії C або CE;
  • карту водія для цифрового тахографа;
  • свідоцтво професійної компетентності (CPC);
  • медичну довідку та результати психологічного обстеження.

Процес працевлаштування включає оформлення робочої візи або карти побиту та подачу заяви на роботу через транспортні агентства чи напряму до роботодавців. Деякі компанії пропонують додаткові курси для новачків, що підвищує шанси на отримання роботи.

За даними звіту, перевізники планують змінити умови праці, щоб залучити молодь і зменшити відтік кадрів. Серед запропонованих заходів — скорочення тривалих рейсів за кордон і підтримка молодих спеціалістів.

Однак криза в транспортному секторі, спричинена рецесією в Німеччині у 2023 році, залишається серйозною загрозою для стабільності галузі. Експерти називають її найбільшою за останні 20 років.

Нагадаємо, з початком 2025 року в Польщі оновилося законодавство, що стосується отримання громадянства для іноземців. За новими правилами, для отримання статусу громадянина в країні потрібно прожити від трьох років.

Також ми писали, що з 1 січня у Польщі оновилися правила отримання карти побиту. У країні зросла мінімальна заробітна плата, що стало важливим фактором для тих, хто планував отримати документ на підставі працевлаштування.

робота автобуси ринок праці водії українці в Польщі громадський транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво