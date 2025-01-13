У Польщі критично бракує водіїв — які зарплати та як працевлаштуватися

Водій автобуса передає квиток. Фото: Freepik

У Польщі бракує близько 120 тис. професійних водіїв. Таку статистику оприлюднила Асоціація роботодавців "Транспорт і логістика Польща" у своєму останньому звіті. Основною причиною дефіциту кадрів називають скорочення кількості водіїв з України, Білорусі та Молдови, які раніше активно працювали в галузі.

Про це пише inPoland.

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Чому бракує водіїв

Фахівці пояснюють дефіцит кількома факторами. Насамперед це зміни у міграційній політиці Польщі та економічна нестабільність. Значна частина іноземних працівників повернулася додому через війну в Україні або обрала інші країни ЄС для роботи.

Президент Асоціації роботодавців Мацей Вронський наголошує, що молодь дедалі рідше обирає цю професію через важкі умови праці, часті відрядження за кордон і тривалі розлуки з родиною. У таких умовах польські компанії змушені залучати працівників з країн Азії.

Заробітки у транспортній галузі в Польщі залежать від специфіки роботи:

водії внутрішніх маршрутів отримують від 5 000 до 7 000 злотих на місяць (від 50 000 до 71 000 грн);

для міжнародних перевезень зарплата вища — від 8 000 до 12 000 злотих (від 81 000 до 122 000 грн);

спеціалізовані перевезення можуть приносити до 15 000 злотих щомісяця (від 152 000 грн).

Для працевлаштування необхідно мати:

посвідчення водія категорії C або CE;

карту водія для цифрового тахографа;

свідоцтво професійної компетентності (CPC);

медичну довідку та результати психологічного обстеження.

Процес працевлаштування включає оформлення робочої візи або карти побиту та подачу заяви на роботу через транспортні агентства чи напряму до роботодавців. Деякі компанії пропонують додаткові курси для новачків, що підвищує шанси на отримання роботи.

За даними звіту, перевізники планують змінити умови праці, щоб залучити молодь і зменшити відтік кадрів. Серед запропонованих заходів — скорочення тривалих рейсів за кордон і підтримка молодих спеціалістів.

Однак криза в транспортному секторі, спричинена рецесією в Німеччині у 2023 році, залишається серйозною загрозою для стабільності галузі. Експерти називають її найбільшою за останні 20 років.

Нагадаємо, з початком 2025 року в Польщі оновилося законодавство, що стосується отримання громадянства для іноземців. За новими правилами, для отримання статусу громадянина в країні потрібно прожити від трьох років.

Також ми писали, що з 1 січня у Польщі оновилися правила отримання карти побиту. У країні зросла мінімальна заробітна плата, що стало важливим фактором для тих, хто планував отримати документ на підставі працевлаштування.