Новые обязанности для работодателей в Польше — что может измениться в 2025 году

Работник выполняет высотные работы. Фото: Unsplash

Министерство труда Польши инициировало обсуждение новых правил, которые будут регулировать температурный режим на рабочих местах. Однако эти предложения вызвали значительное сопротивление среди представителей бизнеса и правительственных ведомств.

Об этом сообщает inPoland.

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Согласно проекту, работодатели будут обязаны обеспечить условия, которые учитывают специфику работы и физическую активность работников. Одной из новаций является требование определять "скорость метаболизма" работников, чтобы учитывать индивидуальные особенности организма. Впрочем, заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Гжегож Карпинский отмечает, что этот подход является слишком сложным для практического внедрения. Он предлагает использовать более четкие и понятные критерии.

Запрет на выполнение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32 градусов стал одним из самых противоречивых предложений. Новые положения Минтруда могут повлечь остановку строительства на строительных площадках и другие процессы в экономике. Карпинский отмечает, что допустимый порог необходимо повысить до 35 градусов по Цельсию.

По словам заместителя министра развития Томаша Левандовского, на шинных заводах температура нередко превышает 41 градус, поэтому введение новых норм может привести к остановке производства. В свою очередь это повлечет финансовые потери и негативно повлияет на предпринимателей.

В Министерстве национальной обороны также выражают беспокойство относительно нововведений. Так, заместитель министра нацобороны Павел Бейда отметил, что новые ограничения могут усложнить выполнение задач, в которые входят охрана границы и специальная военная подготовка.

Хотя предложенные изменения направлены на улучшение условий труда, многие эксперты предупреждают, что они могут создать значительные трудности для бизнеса и государственных учреждений. Нововведения грозят дестабилизировать экономику, повлечь финансовые потери и усложнить выполнение повседневных задач.

Напомним, с началом 2025 года в Польше вступили в силу новые правила для получения карты побыту. Для тех, кто планирует получить документ на основании трудоустройства, повысился порог минимальной заработной платы.

Также мы писали, что в 2025 году в Польше стало проще получить гражданство. Включая украинцев, иностранцам станет проще пройти процесс натурализации, поскольку, согласно обновлениям законодательства, сокращен срок обязательного проживания в стране.