Нові обов'язки для роботодавців у Польщі — що може змінитися у 2025 році

Працівник виконує висотні роботи. Фото: Unsplash

Міністерство праці Польщі ініціювало обговорення нових правил, які регулюватимуть температурний режим на робочих місцях. Проте ці пропозиції викликали значний спротив серед представників бізнесу та урядових відомств.

Про це повідомляє inPoland.

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Згідно з проєктом, роботодавці будуть зобов'язані забезпечити умови, які враховують специфіку роботи та фізичну активність працівників. Однією з новацій є вимога визначати "швидкість метаболізму" працівників, щоб враховувати індивідуальні особливості організму. Втім, заступник керівника канцелярії прем'єр-міністра Гжегож Карпінський наголошує, що цей підхід є надто складним для практичного впровадження. Він пропонує використовувати чіткіші й зрозуміліші критерії.

Заборона на виконання робіт на відкритому повітрі при температурі понад 32 градуси стала однією з найбільш суперечливих пропозицій. Нові положення Мінпраці можуть спричинити зупинку будівництва на будівельних майданчиках та інші процеси в економіці. Карпінський зазначає, що допустимий поріг необхідно підвищити до 35 градусів за Цельсієм.

За словами заступника міністра розвитку Томаша Левандовського, на шинних заводах температура нерідко перевищує 41 градус, тому запровадження нових норм може призвести до зупинки виробництва. Своєю чергою це спричинить фінансові втрати та негативно вплине на підприємців.

У Міністерстві національної оборони також висловлюють занепокоєння щодо нововведень. Так, заступник міністра нацоборони Павел Бейда зазначив, що нові обмеження можуть ускладнити виконання завдань, до яких входять охорона кордону та спеціальний військовий вишкіл.

Хоча запропоновані зміни спрямовані на поліпшення умов праці, багато експертів попереджають, що вони можуть створити значні труднощі для бізнесу й державних установ. Нововведення загрожують дестабілізувати економіку, спричинити фінансові втрати та ускладнити виконання повсякденних завдань.

Нагадаємо, з початком 2025 року у Польщі набули чинності нові правила для отримання карти побиту. Для тих, хто планує отримати документ на підставі працевлаштування, підвищився поріг мінімальної заробітної плати.

Також ми писали, що у 2025 році у Польщі стало простіше отримати громадянство. Включно з українцями, іноземцям стане простіше пройти процес натуралізації, оскільки, згідно з оновленнями законодавства, скорочено термін обов'язкового проживання в країні.