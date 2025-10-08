Видео
Осадчая назвала профессии, которыми мечтают овладеть дети

Дата публикации 8 октября 2025 13:59
Екатерина Осадчая на форуме для HR и бизнеса People Power рассказала, кем больше всего хотят стать дети
Екатерина Осадчая. Фото: Новини.LIVE

Те профессии, которыми хотят в будущем овладеть дети, отличаются от тех, которые нужны для восстановления Украины. И эта разница огромна.

Об этом заявила телеведущая и основательница Фонда, который занимается профессиональной ориентацией подростков, Екатерина Осадчая на форуме для HR и бизнеса "People Power: будущее труда для всех и каждого", передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Какими профессиями больше всего мечтают овладеть дети

По словам Осадчей, на рынке труда сейчас более сложная ситуация из-за миграции, нехватки квалификации и мобилизации.

Также Осадчая назвала ТОП-5 профессий, которыми мечтают овладеть дети. В первую очередь — это ИТ.

"Но столько ІТ-шников не надо, сколько детей хотят работать (в этой сфере,  Ред.)", — заявила она.

Также в перечень вошли:

  • дизайн;
  • медицина;
  • образование;
  • право.

"Мы поняли, насколько отличается то, чего хотят дети, от того, что нужно для восстановления. И эта разница, она огромна. Из-за чего? Мы понимаем, что это миграция, нехватка квалификации и мобилизация. Но не только. Самое главное — это то, что молодежь сейчас хочет работать в ИТ... Дизайне, медицине, образовании и праве", — заявила Осадчая.

Еще 7% опрошенных среди молодежи мечтают стать предпринимателями.

дети профессии восстановление рынок труда Екатерина Осадчая
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
