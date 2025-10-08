Відео
Осадча назвала найпопулярніші професії, які мріють опанувати діти

Осадча назвала найпопулярніші професії, які мріють опанувати діти

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 13:59
Катерина Осадча на форумі для HR та бізнесу People Power розповіла, ким найбільше хочуть стати діти
Катерина Осадча. Фото: Новини.LIVE

Ті професії, які хочуть в майбутньому опанувати діти, відрізняються від тих, які потрібні для відбудови України. І ця різниця величезна.

Про це заявила телеведуча та засновниця Фундації, яка займається професійною орієнтацією підлітків, Катерина Осадча на форумі для HR та бізнесу "People Power: майбутнє праці для всіх та кожного", передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Читайте також:

Які професії найбільше мріють опанувати діти

За словами Осадчої, на ринку праці зараз складніша ситуація через міграцію, брак кваліфікації та мобілізацію.

Також Осадча назвала ТОП-5 професій, які мріють опанувати діти. Найперше — це ІТ.

"Але стільки ІТ-вців не треба, скільки дітей хочуть працювати (у цій сфері, Ред.)", — заявила вона.

Також до переліку увійшли:

  • дизайн;
  • медицина;
  • освіта;
  • право.

"Ми зрозуміли, наскільки відрізняється те, чого хочуть діти, від того, що потрібно для відбудови. І ця різниця, вона величезна. Через що? Ми розуміємо, що це міграція, брак кваліфікації та мобілізація. Але не тільки. Найголовніше  це те, що молодь зараз хоче працювати в ІТ... Дизайні, медицині, освіті та праві", — заявила Осадча.

Ще 7% опитаних серед молоді мріють стати підприємцями.

Нагадаємо, раніше ми писали, яку зарплату треба отримувати, щоб відноситись до середнього класу.

Також повідомлялося, якою може бути мінімальна зарплата у 2026 році.

діти професії відновлення ринок праці Катерина Осадча
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
