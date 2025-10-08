Катерина Осадча на форумі для HR та бізнесу People Power розповіла, ким найбільше хочуть стати діти

Катерина Осадча. Фото: Новини.LIVE

Ті професії, які хочуть в майбутньому опанувати діти, відрізняються від тих, які потрібні для відбудови України. І ця різниця величезна.

Про це заявила телеведуча та засновниця Фундації, яка займається професійною орієнтацією підлітків, Катерина Осадча на форумі для HR та бізнесу "People Power: майбутнє праці для всіх та кожного", передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Які професії найбільше мріють опанувати діти

За словами Осадчої, на ринку праці зараз складніша ситуація через міграцію, брак кваліфікації та мобілізацію.

Також Осадча назвала ТОП-5 професій, які мріють опанувати діти. Найперше — це ІТ.

"Але стільки ІТ-вців не треба, скільки дітей хочуть працювати (у цій сфері, — Ред.)", — заявила вона.

Також до переліку увійшли:

дизайн;

медицина;

освіта;

право.

"Ми зрозуміли, наскільки відрізняється те, чого хочуть діти, від того, що потрібно для відбудови. І ця різниця, вона величезна. Через що? Ми розуміємо, що це міграція, брак кваліфікації та мобілізація. Але не тільки. Найголовніше — це те, що молодь зараз хоче працювати в ІТ... Дизайні, медицині, освіті та праві", — заявила Осадча.

Ще 7% опитаних серед молоді мріють стати підприємцями.

