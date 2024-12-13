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Может оказаться в мусорнике — чего стоит избегать в резюме

13 декабря 2024 10:15
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Поиск работы — какие резюме отпугивают рекрутеров
HR-менеджер спрашивает кандидата про опыт работы. Фото: Freepik
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Резюме кандидата создает о вас первое впечатление, и от его качества зависит, получите ли вы приглашение на собеседование. Но даже некоторые профессионалы могут упустить шанс на сотрудничество из-за мелких, на первый взгляд, ошибок. Чтобы ваше резюме не оказалось в мусорнике, нужно избегать их.

Об этом рассказывает IT-рекрутер Марина Левицкая из компании Nova Digital.

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Избегайте орфографических ошибок

Ваше резюме — это ваша визитка. Если в нем случаются ошибки типа "спецалист" или "менегер", это сразу вызывает сомнения относительно вашего внимания к деталям. Обязательно проверяйте текст несколько раз и попросите кого-нибудь из знакомых просмотреть его перед отправкой.

Добавляйте профессиональные фото или избегайте их вообще

Хотя фото не является обязательным элементом резюме, если вы решили добавить его, выберите профессиональный портрет. Селфи с вечеринки или "контент 18+" оттолкнет рекрутера еще до ознакомления с вашим опытом. А лучше всего — оставить CV без фото, если это не критично для выбранной позиции.

Избегайте объемного текста

Резюме — это не автобиография и точно не роман на несколько страниц. Будьте лаконичны: только ключевые достижения, цифры и факты. Формулировка типа "участвовал в проектах" выглядит слишком обще и не дает представления о ваших реальных навыках. Вместо этого напишите конкретно: что именно вы сделали и каких результатов добились.

Профессионально оформляйте резюме

Яркие цвета, старомодные шрифты и хаотическое форматирование может произвести плохое впечатление. Ваша цель — создать понятное и эстетическое резюме. Используйте минималистичный дизайн, понятные шрифты и четкую структуру.

Не указывайте достигнутые результаты без доказательств

Фразы типа "увеличил продажи на 300%" звучат прекрасно, но без конкретных примеров и подтверждений они вызывают сомнения. Добавляйте факты, цифры и описания, подтверждающие ваши достижения.

Не добавляйте нерелевантные сертификаты

Если вы претендуете на позицию аналитика, сертификат по курсу скоростного монтажа TikTok-видео вряд ли поможет. Рекрутеры ценят релевантность, поэтому добавляйте только те курсы и сертификаты, которые действительно касаются должности, на которую вы отправляетесь.

Напомним, в 2024 году заработные платы украинцев выросли. При этом на рынке труда в Украине сохраняется высокий уровень безработицы.

Также мы писали, что в Украине вырос уровень средней зарплаты. Сейчас она 20 590 грн (брутто), что составляет повышение на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

работа советы рынок труда Рекрутинг резюме собеседование

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