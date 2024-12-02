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Коли тестові завдання зводять з розуму — що дратує кандидатів

2 грудня 2024 14:41
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Тестові завдання — що дратує шукачів роботи найбільше
Людина прийшла на співбесіду. Фото: Pexels
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Пошук роботи вашої мрії — це зазвичай важкий та довготривалий процес. І це не дивно, адже ми вибираємо місце праці виходячи з власних побажань та критеріїв. Так само і роботодавці намагаються знайти найкращого кандидата. Інколи, для отримання роботи, класно написаного резюме може виявитись недостатньо. Зазвичай проводиться додаткове інтерв'ю або дається тестове завдання.

Про те, чому роботодавці дають тестові завдання, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке тестове завдання та кому його можуть дати

Тестове завдання є одним із важливих етапів підбору персоналу, що дає змогу оцінити навички кандидата на практиці. Це невеликий обсяг роботи, з завданнями подібними до тих, які вони виконуватимуть на майбутній посаді. Зазвичай тестові завдання дають після перегляду резюме та попередньої співбесіди. Цей формат оцінки активно використовується в таких сферах:

  • маркетинг, PR, SMM;
  • графічний дизайн, UI/UX-дизайн;
  • копірайтинг, журналістика, переклади;
  • IT-напрямки, включаючи розробку та тестування.

Для чого потрібні тестові завдання

Хоча цей етап відбору часто критикують кандидати, тестові завдання мають очевидні переваги для обох сторін:

  1. Знайомство з реальними робочими процесами: це допомагає кандидату зрозуміти специфіку завдань і вимоги майбутньої посади.
  2. Шанс для початківців: молоді фахівці можуть проявити свої здібності або поповнити портфоліо, навіть якщо не отримають пропозицію роботи.
  3. Оцінка реальних навичок: роботодавець може побачити, чи підходить кандидат та виявити потенціал у початківців.
  4. Розкриття soft skills: при виконанні завдання кандидатом роботодавці можуть оцінити його уважність, комунікабельність і здатність дотримуватися дедлайнів.
  5. Фільтрація немотивованих кандидатів: виконання тестового потребує часу й зусиль, тому ті, хто не зацікавлений у роботі, зазвичай відсіюються.

Попри переваги, тестові завдання мають і свої мінуси, зокрема витрати часу й зусиль. Часто кандидати, які не отримують зворотного зв’язку, втрачають терпіння й відмовляються виконувати нові завдання. Якщо у вас такий кандидат, не буде зайвим запитати про причини відмови й за можливості запропонувати альтернативу. 

Чому тестові завдання дратують кандидатів

Є також й інша сторона медалі. Тестові завдання на етапі найму викликають обурення серед деяких кандидатів, зокрема через:

  1. Завеликий обсяг тестових завдань.
  2. Нереалістичні строки виконання завдань.
  3. Відсутність якісного зворотного зв'язку після виконання завдання
  4. Необхідність виконання тестового до співбесіди без попереднього знайомства з умовами роботи.
  5. Ризик використання тестових завдань у комерційних цілях без подальшої пропозиції роботи.

Тестові завдання залишаються суперечливим, але важливим інструментом під час найму. Грамотний підхід до їх підготовки допоможе компаніям знайти ідеального працівника, а кандидатам — проявити свої здібності та знайти роботу своєї мрії.

Раніше ми писали, що українське законодавство забороняє роботодавцям застосовувати фінансові штрафи за порушення трудової дисципліни. Такі санкції можуть вважатися порушенням державних гарантій в оплаті праці.

Також ми розповідали, що тринадцята зарплата, або річна премія, виплачується за підсумками року. Зазвичай її нараховують у грудні чи січні, але іноді виплату можуть затримати.

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Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

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