Тестовые задания — что раздражает соискателей работы больше всего

Человек пришел на собеседование. Фото: Pexels

Поиск работы вашей мечты – это обычно трудный и длительный процесс. И это не удивительно, ведь мы выбираем место работы исходя из собственных пожеланий и критериев. Так же и работодатели пытаются найти лучшего кандидата. Иногда для получения работы классно написанного резюме может оказаться недостаточно. Обычно проводится дополнительное интервью или дается тестовое задание.

О том, почему работодатели дают тестовые задания, говорит редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое тестовое задание и кому его могут дать

Тестовая задача является одним из важных этапов подбора персонала, что позволяет оценить навыки кандидата на практике. Это небольшой объем работы, с задачами подобными тем, которые они будут выполнять на будущей должности. Обычно тестовые задания дают после просмотра резюме и предварительного собеседования. Этот формат оценки активно используется в следующих областях:

маркетинг, PR, SMM;

графический дизайн; UI/UX-дизайн;

копирайтинг, журналистика, переводы;

IT-направления, включая разработку и тестирование.

Для чего нужны тестовые задания

Хотя этот этап отбора часто критикуют кандидаты, тестовые задания имеют очевидные преимущества для обеих сторон:

Знакомство с настоящими рабочими действиями: это помогает кандидату понять специфику задач и требования будущей должности. Шанс для начинающих молодые специалисты могут проявить свои способности или пополнить портфолио, даже если не получат предложение работы. Оценка реальных навыков: работодатель может увидеть, подходит кандидат и выявить потенциал у начинающих. Раскрытие soft skills: при выполнении задания кандидатом работодатели могут оценить его внимательность, коммуникабельность и способность соблюдать дедлайны. Фильтрация немотивированных кандидатов: выполнение тестового требует времени и усилий, поэтому те, кто не заинтересован в работе, обычно отсеиваются.

Несмотря на преимущества, у тестовых заданий есть и свои минусы, в том числе затраты времени и усилий. Часто кандидаты, не получающие обратной связи, теряют терпение и отказываются выполнять новые задачи. Если у вас такой кандидат, не будет лишним спросить причины отказа и по возможности предложить альтернативу.

Почему тестовые задания раздражают кандидатов

Есть и другая сторона медали. Тестовые задания на этапе найма вызывают возмущение среди некоторых кандидатов, в частности из-за:

Большого объема тестовых заданий. Нереалистичные сроки выполнения задач. Отсутствия качественной обратной связи после выполнения задания Необходимости выполнения тестового до собеседования без предварительного знакомства с условиями работы. Риска использования тестовых заданий в коммерческих целях без дальнейшего предложения работы.

Тестовые задания остаются противоречивым, но важным инструментом при найме. Грамотный подход к их подготовке поможет компаниям найти идеального работника, а кандидатам проявить свои способности и найти работу своей мечты.

Ранее мы писали, что украинское законодательство запрещает работодателям применять финансовые штрафы за нарушение трудовой дисциплины. Такие санкции могут считаться нарушением государственных гарантий по оплате труда.

Также мы рассказывали, что тринадцатая зарплата или годовая премия выплачивается по итогам года. Обычно ее насчитывают в декабре или январе, но иногда выплаты могут быть задержаны.