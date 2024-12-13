Пошук роботи — які резюме відлякують рекрутерів

HR-менеджер запитує кандидата про досвід роботи. Фото: Freepik

Резюме кандидата створює про вас перше враження, і від його якості залежить, чи отримаєте ви запрошення на співбесіду. Але навіть деякі професіонали можуть втратити шанс на співпрацю через дрібні, на перший погляд, помилки. Щоб ваше резюме не опинилося в смітнику, потрібно уникати їх.

Про це розповідає IT-рекрутерка Марина Левицька з компанії Nova Digital.

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Уникайте орфографічних помилок

Ваше резюме — це ваша візитка. Якщо в ньому трапляються помилки типу "спеціалість" чи "менегер", це одразу викликає сумніви щодо вашої уваги до деталей. Обов'язково перевіряйте текст кілька разів і попросіть когось зі знайомих переглянути його перед відправленням.

Додавайте професійні фото або уникайте їх взагалі

Хоча фото не є обов'язковим елементом резюме, якщо ви вирішили його додати, оберіть професійний портрет. Селфі з вечірки чи "контент 18+" відштовхне рекрутера ще до ознайомлення з вашим досвідом. А найкраще — залишити CV без фото, якщо це не критично для обраної позиції.

Уникайте об'ємного тексту

Резюме — це не автобіографія і точно не роман на кілька сторінок. Будьте лаконічними: лише ключові досягнення, цифри й факти. Формулювання на кшталт "брав участь у проєктах" виглядає надто загально й не дає уявлення про ваші реальні навички. Замість цього напишіть конкретно: що саме ви зробили і яких результатів досягли.

Професійно оформлюйте резюме

Яскраві кольори, старомодні шрифти та хаотичне форматування можуть справити погане враження. Ваша мета – створити зрозуміле та естетичне резюме. Використовуйте мінімалістичний дизайн, зрозумілі шрифти та чітку структуру.

Не вказуйте досягнені результати без доказів

Фрази на кшталт "збільшив продажі на 300%" звучать чудово, але без конкретних прикладів і підтверджень вони викликають сумніви. Додавайте факти, цифри та описи, які підтверджують ваші досягнення.

Не додавайте нерелевантні сертифікати

Якщо ви претендуєте на позицію аналітика, сертифікат із курсу зі швидкісного монтажу TikTok-відео навряд чи допоможе. Рекрутери цінують релевантність, тому додавайте тільки ті курси та сертифікати, які дійсно стосуються посади, на яку ви подаєтеся.

Нагадаємо, у 2024 році заробітні плати українців зросли. При цьому на ринку праці в Україні зберігається високий рівень безробіття.

Також ми писали, що в Україні зріс рівень середньої зарплати. Зараз вона становить 20 590 грн (брутто), що складає підвищення на 22,2% у порівнянні з аналогічним періодом торік.