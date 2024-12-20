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Минобороны объявило конкурс на руководящие должности — детали

20 декабря 2024 16:12
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа в Минобороны — на каких предприятиях ищут руководителей
Здание Минобороны. Фото: mil.in.ua
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Министерство обороны сообщает о поиске сотрудников
для работы на руководящих должностях в госпредприятиях, входящих в сферу его управления. В частности, речь идет о вакансиях в автомобильном ремонтном заводе, нескольких военных лесхозах, воинторгсервисе.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

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Как отметил заместитель главы Минобороны Дмитрий Клименков, к участию в конкурсах приглашают всех желающих помочь в развитии важных предприятий.

"Прозрачность обеспечивает равные условия для всех кандидатов и позволяет выбрать наиболее подготовленных и профессиональных руководителей. Приглашаем всех заинтересованных лиц подавать свои кандидатуры для участия в отборе и приобщиться к развитию важных активов государства", — сообщил Клименков.

Какие предприятия нуждаются в руководителях

В частности, ищут кандидатов на должность директора государственного предприятия "Черкасский автомобильный ремонтный завод".

Ключевые направления деятельности: получение прибыли путем выполнения госзаказа Минобороны по ремонту вооружения и военной техники, производству продукции для нужд экономики.

Также ведомство в поиске кандидатуры на должность руководителя государственного хозяйственного объединения Концерн "Военторгсервис".

Направление деятельности: получение прибыли путем осуществления производства, торговой и посреднической деятельности, выполнение работ и предоставление бытовых, оздоровительных, санаторно-курортных и гостиничных услуг.

Кроме того, производится отбор кандидатур на должность руководителя госпредприятия "Киевское управление начальника работ".

Главные направления деятельности: получение прибыли путем осуществления капитального и текущего ремонта казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений, капитального строительства жилья, казарм, хранилищ, складов и других ремонтно-строительных и строительных работ.

Среди основных требований к претендентам:

  • гражданство Украины;
  • свободное владение государственным языком;
  • высшее образование в области знаний "право" или по специальности "экономика";
  • опыт деятельности на руководящих должностях низшего уровня не менее пяти лет.

Всего открыто 11 вакансий на руководящие должности в госпредприятиях, входящих в сферу управления Министерства обороны.

 

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Список предприятий. Источник: Минобороны

Ознакомиться с объявлениями можно на официальном сайте Министерства обороны в разделе "Кадровые объявления" по ссылке.

Ранее мы писали, что военнослужащим предусмотрены дополнительные выплаты. В частности, могут претендовать на единовременную помощь при заключении первого контракта.

Также бойцы имеют право на специальные доплаты. Дополнительные средства предоставляются при выполнении боевых или специальных задач в зоне ведения боевых действий на оккупированных территориях или территориях РФ.

Минобороны работа вакансии конкурс руководители

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