Работа в Минобороны — на каких предприятиях ищут руководителей

Минобороны объявило конкурс на руководящие должности — детали
Министерство обороны сообщает о поиске сотрудников
для работы на руководящих должностях в госпредприятиях, входящих в сферу его управления. В частности, речь идет о вакансиях в автомобильном ремонтном заводе, нескольких военных лесхозах, воинторгсервисе.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Работа в оборонной сфере
Как отметил заместитель главы Минобороны Дмитрий Клименков, к участию в конкурсах приглашают всех желающих помочь в развитии важных предприятий.
"Прозрачность обеспечивает равные условия для всех кандидатов и позволяет выбрать наиболее подготовленных и профессиональных руководителей. Приглашаем всех заинтересованных лиц подавать свои кандидатуры для участия в отборе и приобщиться к развитию важных активов государства", — сообщил Клименков.
Какие предприятия нуждаются в руководителях
В частности, ищут кандидатов на должность директора государственного предприятия "Черкасский автомобильный ремонтный завод".
Ключевые направления деятельности: получение прибыли путем выполнения госзаказа Минобороны по ремонту вооружения и военной техники, производству продукции для нужд экономики.
Также ведомство в поиске кандидатуры на должность руководителя государственного хозяйственного объединения Концерн "Военторгсервис".
Направление деятельности: получение прибыли путем осуществления производства, торговой и посреднической деятельности, выполнение работ и предоставление бытовых, оздоровительных, санаторно-курортных и гостиничных услуг.
Кроме того, производится отбор кандидатур на должность руководителя госпредприятия "Киевское управление начальника работ".
Главные направления деятельности: получение прибыли путем осуществления капитального и текущего ремонта казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений, капитального строительства жилья, казарм, хранилищ, складов и других ремонтно-строительных и строительных работ.
Среди основных требований к претендентам:
- гражданство Украины;
- свободное владение государственным языком;
- высшее образование в области знаний "право" или по специальности "экономика";
- опыт деятельности на руководящих должностях низшего уровня не менее пяти лет.
Всего открыто 11 вакансий на руководящие должности в госпредприятиях, входящих в сферу управления Министерства обороны.
Ознакомиться с объявлениями можно на официальном сайте Министерства обороны в разделе "Кадровые объявления" по ссылке.
Ранее мы писали, что военнослужащим предусмотрены дополнительные выплаты. В частности, могут претендовать на единовременную помощь при заключении первого контракта.
Также бойцы имеют право на специальные доплаты. Дополнительные средства предоставляются при выполнении боевых или специальных задач в зоне ведения боевых действий на оккупированных территориях или территориях РФ.
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