Робота в Міноборони — на яких підприємствах шукають керівників

Будівля Міноборони. Фото: mil.in.ua

Міністерство оборони повідомляє про пошук працівників для роботи на керівних посадах у держпідприємствах, що входять у сферу його управління. Зокрема, йдеться про вакансії в автомобільному ремонтному заводі, кількох військових лісгоспах, військторгсервісі.

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

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Як зазначив заступник голови Міноборони Дмитро Кліменков, до участі в конкурсах запрошують всіх, хто бажає допомогти у розвитку важливих підприємств.



"Прозорість забезпечує рівні умови для всіх кандидатів і дозволяє обрати найбільш підготовлених і професійних керівників. Запрошуємо усіх зацікавлених осіб подавати свої кандидатури для участі у відборі та долучитися до розвитку важливих активів держави", — повідомив Кліменков.

Які підприємства потребують керівників

Зокрема, шукають кандидатів на посаду директора державного підприємства "Черкаський автомобільний ремонтний завод".

Ключові напрями діяльності: отримання прибутку шляхом виконання держзамовлення Міноборони з ремонту озброєння та військової техніки, виробництва продукції для потреб економіки.

Також відомство у пошуку кандидатури на посаду керівника державного господарського об’єднання Концерн "Військторгсервіс".

Напрям діяльності: отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання побутових, оздоровчих, санаторно-курортних і готельних послуг.

Окрім того, проводять відбір кандидатур на посаду керівника держпідприємства "Київське управління начальника робіт".

Головні напрями діяльності: отримання прибутку шляхом здійснення капітального і поточного ремонту казармено-житлового фонду та комунальних споруд, капітального будівництва житла, казарм, сховищ, складів та інших ремонтно-будівельних та будівельних пов’язаних з цим робіт.

Серед основних вимог до претендентів:

громадянство України;

вільне володіння державною мовою;

вища освіта у галузі знань "право" або за спеціальністю "економіка";

досвід діяльності на керівних посадах нижчого рівня щонайменше п’ять років.

Загалом відкрито 11 вакансій на керівні посади у держпідприємствах, що входять у сферу управління Міністерства оборони.

Список підприємств. Джерело: Міноборони

Ознайомитися з оголошеннями можна на офіційному сайті Міністерства оборони в розділі "Кадрові оголошення" за посиланням.

Раніше ми писали, що військовослужбовцям передбачені додаткові виплати. Зокрема, можуть претендувати на одноразову допомогу при укладанні першого контракту.

Також бійці мають право на спеціальні доплати. Додаткові кошти надають за виконання бойових чи спеціальних завдань у зоні ведення бойових дій, на окупованих територіях чи територіях РФ.