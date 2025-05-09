Налоги в Польше — как платят украинцы и в каких сферах чаще всего работают

Польские злотые. Фото: Pexels

Граждане Украины, которые во время полномасштабной войны против России выехали в Польшу, в прошлом году уплатили налогов в этой стране на сумму в 1,65 млрд злотых (414 млн долларов).

Об этом сообщили в аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Реклама

Читайте также:

Что известно

Отмечается, что по итогам 2024 года объем налоговых поступлений от украинцев в бюджет Польши вырос на 27,7%, а с 2022 года — более чем вдвое (с 803 млн злотых).

При этом 33,7% от всех начислений, которые платят иностранцы, приходится именно на граждан Украины. В общем выходцы из других стран и уплатили в Польше налогов на доходы физических лиц (PIT) и на прибыль юрлиц (CIT):

в 2024 году — 4,89 млрд ($1,26 млрд);

в 2023 году — 3,61 млрд ($860 млн);

в 2022 году — более 4,1 млрд злотых ($919 млн).

По словам директора с международного рекрутинга компании Gremi Personal Анны Джоболды, украинцы составляют самую большую группу среди иностранных работников в Польше — 774 тысячи человек. Они активно изучают язык, проходят переквалификацию, поэтому все чаще получают не только рабочие, но и управленческие должности.

"Также украинцы активно создают собственные бизнесы: только в 2024 году зарегистрировано более 15 тысяч новых компаний, что составляет более 11% от всех новых фирм в Польше", — рассказала она.

В то же время, как свидетельствуют данные Министерства семьи и социальной политики Польши, наибольшая доля украинцев занимается неквалифицированным трудом (39%) или занята в промышленности (21%). Немало людей работают операторами машин (15%) или в офисе (11%). Заняты они в таких отраслях:

производство — 29%;

транспорт и логистика — 22%;

административные услуги — 16%;

строительство — 11%.

Ранее мы объясняли, по каким причинам украинцев могут депортировать из Польши или из любой другой европейской страны. Чаще всего выдворение грозит людям, которые нарушили правила легального пребывания в ЕС.

Также мы рассказывали, что в 2024 году доля ФЛП, зарегистрированных украинцами в Польше, достигла 12%. Среди всех иностранных компаний, которой работают в соседнем государстве, 84% владеют украинцы.