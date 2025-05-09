Податки в Польщі — як сплачують українці та у яких сферах найчастіше працюють

Польські злоті. Фото: Pexels

Громадяни України, які під час повномасштабної війни проти Росії виїхали до Польщі, торік сплатили податків у цій країні на суму у 1,65 млрд злотих (414 млн доларів).

Про це повідомили в аналітичному центрі міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

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Що відомо

Зазначається, що за підсумками 2024 року обсяг податкових надходжень від українців у бюджет Польщі зріс на 27,7%, а з 2022 року — більш ніж удвічі (з 803 млн злотих).

При цьому 33,7% від усіх нарахувань, які платять іноземці, припадає саме на громадян України. Загалом вихідці з інших країн і сплатили в Польщі податків на доходи фізичних осіб (PIT) та на прибуток юросіб (CIT):

у 2024 році — 4,89 млрд ($1,26 млрд);

у 2023 році — 3,61 млрд ($860 млн);

у 2022 році — понад 4,1 млрд злотих ($919 млн).

За словами директорки з міжнародного рекрутингу компанії Gremi Personal Анни Джоболди, українці становлять найбільшу групу серед іноземних працівників у Польщі — 774 тисячі осіб. Вони активно вивчають мову, проходять перекваліфікацію, тож усе частіше отримують не лише робітничі, а й управлінські посади.

"Також українці активно створюють власні бізнеси: лише у 2024 році зареєстровано понад 15 тисяч нових компаній, що становить понад 11% від усіх нових фірм у Польщі", — розповіла вона.

Водночас як свідчать дані Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, найбільша частка українців займається некваліфікованою працею (39%) або зайнята у промисловості (21%). Чимало людей працюють операторами машин (15%) або в офісі (11%). Зайняті вони в таких галузях:

виробництво — 29%;

транспорт і логістика — 22%;

адміністративні послуги — 16%;

будівництво — 11%.

Раніше ми пояснювали, з яких причин українців можуть депортувати з Польщі або з будь-якої іншої європейської країни. Найчастіше видворення загрожує людям, які порушили правила легального перебування в ЄС.

Також ми розповідали, що у 2024 році частка ФОП, зареєстрованих українцями у Польщі, досягла 12%. Серед усіх іноземних компаній, якій працюють у сусідній державі, 84% володіють українці.