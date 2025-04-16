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IT на заработках — сколько получают программисты из Украины в ЕС

16 апреля 2025 16:22
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Украинцы за рубежом — сколько платят IT-специалистам в разных странах
Человек сидит за компьютером. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Полномасштабное нападение России на Украину заставило многих людей выехать за границу. Страну покидали квалифицированные работники, среди которых были и IT-специалисты.

Спустя три года с момента начала войны айтишники, которые вынужденно уехали в другие страны, продолжают там жить и работать, пишет издание Dou.ua.

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Чаще всего для своей дальнейшей жизни за рубежом украинцы выбирали Польшу. Именно сюда с началом полномасштабной войны выехали 39% IT-специалистов.

В Испании продолжают находиться 10% украинцев, связанных с IT-сферой, а в Германии остаются 5% таких людей. В Португалии и Болгарии сейчас есть по 4% украинских айтишников, а в Чехию и Словакию переехали 3%.

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Фото: где живут украинские IT-специалисты за границей. Скриншот

"В целом 92% живут в Европе. Еще 3% — в США или Канаде", — говорится в материале.

Сколько зарабатывают айтишники за рубежом

Более половины айтишников, которые живут за рубежом, до сих пор продолжают работать через ФЛП, гиг-контракт или оформлены в штат компаний в Украине.

Но 36% решили зарегистрироваться в стране проживания, еще около 5% работают без оформления. Наибольшая доля оформленных согласно местному законодательству специалистов в пяти странах:

  • США;
  • Канаде;
  • Великобритании; Великобритании;
  • Польше;
  • Германии.

После переезда заработок украинских айтишников вырос. Самую высокую медиану зарплаты имеют те, кто поселился в Соединенных Штатах — 7,5 тыс. долларов ежемесячно (306 тыс. гривен). Зато в Европе IT-специалисты зарабатывают меньше — в среднем по 3,5 тыс. долларов (142, 8 тыс. гривен). Тогда как в Украине им платить около 2,5 тыс. долларов (102 тыс. гривен).

Для специалистов с опытом от трех до пяти лет разница в зарплатах в Украине и за рубежом в среднем составляет 34%. Для опытных специалистов этот разрыв меньше. 

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Фото: зарплаты украинских IT-специалистов за границей. Скриншот

Например тем, кто накопил более пяти лет опыта, в Европе в среднем готовы платить на 8% больше, чем они получали в Украине:

  • 5,2 тыс. долларов (214, 2 тыс. гривен) — в Испании и Хорватии;
  • 4,5 тыс. долларов (183, 6 тыс. гривен) — в Германии;
  • 4 тыс. долларов (163, 2 тыс. гривен) — в Болгарии.

Ранее мы рассказывали, сколько платят разработчикам игр в Украине. В конце 2024 года медиана зарплат в геймдеве достигла исторического максимума.

Также мы писали, что в апреле 2025 года средняя зарплата в Украине достигла отметки в 24 тыс. гривен. Наибольшим спросом пользуется вакансия продавца консультанта.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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