Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ринок праці arrow IT на заробітках — скільки заробляють програмісти з України в ЄС arrow

IT на заробітках — скільки заробляють програмісти з України в ЄС

16 квітня 2025 16:22
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Українці за кордоном — скільки платять IT-спеціалістам в різних країнах
Людина сидить за комп'ютером. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Повномасштабний напад Росії на Україну змусив багатьох людей виїхати за кордон. Країну залишали кваліфіковані працівники, серед яких й IT-спеціалісти. 

Через три роки з моменту початку війни айтівці, які вимушено поїхали в інші країни, продовжують там жити і працювати, пише видання Dou.ua

Реклама
Читайте також:

Де оселилися айтівці після від'їзду з України

Найчастіше для свого подальшого життя за кордоном українці обирали Польщу. Саме сюди з початком повномасштабної війни виїхали 39% IT-спеціалістів. 

В Іспанії продовжують перебувати 10% українців, пов'язаних з IT-сферою, а у Німеччині залишаються 5% таких людей. У Португалії та Болгарії нині є по 4% українських айтівців, а до Чехії та Словаччини переїхали 3%.

null
Фото: де живуть українські IT-спеціалісти за кордоном. Скриншот

"Загалом 92% живуть у Європі. Ще 3% — у США або Канаді", — йдеться у матеріалі. 

Скільки заробляють айтівці за кордоном

Понад половина айтівців, які живуть за кордоном, досі продовжують працювати через ФОП, гіг-контракт або оформлені в штат компаній в Україні.

Але 36% вирішили зареєструватися в країні проживання, ще близько 5% працюють без оформлення. Найбільша частка оформлених згідно з місцевим законодавством фахівців у п'яти країнах: 

  • США;
  • Канаді;
  • Великій Британії;
  • Польщі;
  • Німеччині.

Після переїзду заробіток українських айтівців зріс. Найвищу медіану зарплати мають ті, хто оселився у Сполучених Штатах — 7,5 тис. доларів щомісяця (306 тис. гривень). Натомість в Європі IT-спеціалісти заробляють менше — у середньому по 3,5 тис. доларів (142, 8 тис. гривень). Тоді як в Україні їм платити близько 2,5 тис. доларів (102 тис. гривень).

Для фахівців з досвідом від трьох до п'яти років різниця в зарплатах в Україні та за кордоном у середньому становить 34%. Для досвідченіших фахівців цей розрив менший.

null
Фото: зарплати українських IT-спеціалістів за кордоном. Скриншот

Наприклад тим, хто має довід у п'ять років, в Європі у середньому готові платити на 8% більше, ніж вони отримували в Україні: 

  • 5,2 тис. доларів (214, 2 тис. гривень) — в Іспанії та Хорватії;
  • 4,5 тис. доларів (183, 6 тис. гривень)  — в Німеччині;
  • 4 тис. доларів (163, 2 тис. гривень) — в Болгарії.

Раніше ми розповідали, скільки платять розробникам ігор в Україні. Наприкінці 2024 року медіана зарплат у геймдеві досягла історичного максимуму.

Також ми писали, що у квітні 2025 року середня зарплата в Україні досягла позначки у 24 тис. гривень. Найбільший попит має вакансія продавця консультанта. 

мінімальна зарплата IT закордон гроші війна в Україні
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:44 Гордон різко розкритикував ставлення Європи до війни

16:28 У Раді створили ТСК з питань Чорнобиля — які її обов’язки

16:28 В Одеській мерії стало на один департамент менше

16:22 IT на заробітках — скільки заробляють програмісти з України в ЄС

16:14 Є прогрес — на якому етапі підписання угоди про копалини зі США

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

16:05 Чому українців можуть депортувати з Чехії та Польщі у квітні 2025

15:54 У МЗС анонсували нові раунди переговорів між Україною, РФ та США

15:53 З Одещини у Молдову з прихованою валютою — затримано українця

15:51 Строк проходження ВЛК — що говорить закон

15:38 Ховайте теплі речі — якою буде погода в Києві завтра

16:44 Гордон різко розкритикував ставлення Європи до війни

16:28 У Раді створили ТСК з питань Чорнобиля — які її обов’язки

16:28 В Одеській мерії стало на один департамент менше

16:22 IT на заробітках — скільки заробляють програмісти з України в ЄС

16:14 Є прогрес — на якому етапі підписання угоди про копалини зі США

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

16:05 Чому українців можуть депортувати з Чехії та Польщі у квітні 2025

15:54 У МЗС анонсували нові раунди переговорів між Україною, РФ та США

15:53 З Одещини у Молдову з прихованою валютою — затримано українця

15:51 Строк проходження ВЛК — що говорить закон

15:38 Ховайте теплі речі — якою буде погода в Києві завтра

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів