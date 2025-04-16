Українці за кордоном — скільки платять IT-спеціалістам в різних країнах

Людина сидить за комп'ютером. Фото: Unsplash

Повномасштабний напад Росії на Україну змусив багатьох людей виїхати за кордон. Країну залишали кваліфіковані працівники, серед яких й IT-спеціалісти.

Через три роки з моменту початку війни айтівці, які вимушено поїхали в інші країни, продовжують там жити і працювати, пише видання Dou.ua.

Реклама

Читайте також:

Де оселилися айтівці після від'їзду з України

Найчастіше для свого подальшого життя за кордоном українці обирали Польщу. Саме сюди з початком повномасштабної війни виїхали 39% IT-спеціалістів.

В Іспанії продовжують перебувати 10% українців, пов'язаних з IT-сферою, а у Німеччині залишаються 5% таких людей. У Португалії та Болгарії нині є по 4% українських айтівців, а до Чехії та Словаччини переїхали 3%.

Фото: де живуть українські IT-спеціалісти за кордоном. Скриншот

"Загалом 92% живуть у Європі. Ще 3% — у США або Канаді", — йдеться у матеріалі.

Скільки заробляють айтівці за кордоном

Понад половина айтівців, які живуть за кордоном, досі продовжують працювати через ФОП, гіг-контракт або оформлені в штат компаній в Україні.

Але 36% вирішили зареєструватися в країні проживання, ще близько 5% працюють без оформлення. Найбільша частка оформлених згідно з місцевим законодавством фахівців у п'яти країнах:

США;

Канаді;

Великій Британії;

Польщі;

Німеччині.

Після переїзду заробіток українських айтівців зріс. Найвищу медіану зарплати мають ті, хто оселився у Сполучених Штатах — 7,5 тис. доларів щомісяця (306 тис. гривень). Натомість в Європі IT-спеціалісти заробляють менше — у середньому по 3,5 тис. доларів (142, 8 тис. гривень). Тоді як в Україні їм платити близько 2,5 тис. доларів (102 тис. гривень).

Для фахівців з досвідом від трьох до п'яти років різниця в зарплатах в Україні та за кордоном у середньому становить 34%. Для досвідченіших фахівців цей розрив менший.

Фото: зарплати українських IT-спеціалістів за кордоном. Скриншот

Наприклад тим, хто має довід у п'ять років, в Європі у середньому готові платити на 8% більше, ніж вони отримували в Україні:

5,2 тис. доларів (214, 2 тис. гривень) — в Іспанії та Хорватії;

4,5 тис. доларів (183, 6 тис. гривень) — в Німеччині;

4 тис. доларів (163, 2 тис. гривень) — в Болгарії.

Раніше ми розповідали, скільки платять розробникам ігор в Україні. Наприкінці 2024 року медіана зарплат у геймдеві досягла історичного максимуму.

Також ми писали, що у квітні 2025 року середня зарплата в Україні досягла позначки у 24 тис. гривень. Найбільший попит має вакансія продавця консультанта.