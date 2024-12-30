Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рынок труда arrow Есть нюансы — что сделают работодатели, если умер сотрудник arrow

Есть нюансы — что сделают работодатели, если умер сотрудник

30 декабря 2025 10:45
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Смерть работника — как прекращаются трудовые отношения
Мужчина подписывает документы. Фото: Unsplash
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

После смерти сотрудника работодатель должен не только правильно рассчитать и выплатить зарплату, но и расторгнуть трудовой договор. Разрыв договора с умершим сотрудником имеет свои особенности.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как должна проходить эта процедура.

Читайте также:

Трудовые относить в случае смерти работника — что знать

Как пояснили в управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, 19 июля 2022 вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений". После этого редакция Кодекса законов о труде (КЗоТ) претерпела некоторые обновления.

"Приказ о прекращении трудового договора выдается на основании свидетельства о смерти или решении суда", — отметили в госструктуре.

Там также рассказали, что как правило, в приказе дата выдачи документа будет отличаться от даты смерти. Но дата прекращения трудового договора в документе должна соответствовать дате указанной в свидетельстве.

"Копии приказа и свидетельства прилагаются к личной карточке работника", — подчеркнули в правлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Смерть сотрудника – кто имеет право на его зарплату

В случае смерти сотрудника работодатель должен произвести полный расчет. В выплаты входят:

  • зарплата за отработанное до даты смерти время, которую работник не получил при жизни;
  • денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска;
  • компенсация за дополнительный отпуск работникам, у которых есть дети или совершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А I группы;
  • больничные.

Зарплату и другие выплаты, не полученные сотрудником до смерти, работодатель должен передать его семье. Если он не успел создать собственную семью, тогда выплаты получат люди, претендующие на наследство. Об этом говорится в части 1 статьи 1227 Гражданского кодекса Украины.

В Семейном кодексе Украины указано, что семья состоит из лиц, которые одновременно:

  • совместно проживают;
  • связаны общим бытом;
  • имеют взаимные права и обязанности.

Получить выплаты представитель семьи сможет после того, как напишет заявление и предоставит соответствующие документы:

  • свидетельство о смерти или решении суда;
  • документы, подтверждающие, что родственник был членом семьи умершего (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении или усыновлении, копии документов, подтверждающих факт совместного проживания, общего быта, взаимных прав и обязанностей, кровного родства).

Ранее мы рассказывали, что заболевший работник может потребовать от работодателя оформить больничный и выплаты материальной помощи за время отсутствия на рабочем месте. Ему могут предоставить компенсацию в 100% от зарплаты.

Также мы писали, кто из украинцев может не работать на работе еще две недели, если решил уволиться. Все, что для этого нужно — озвучить работодателю весомую причину, позволяющую не отрабатывать еще 14 дней.

зарплаты смерть работа трудовое право деньги работодатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:28 Карточный лимит и проверки ФЛП — что будет с финмониторингом 2025

11:14 Денежные компенсации военным в 2 млн грн в 2025 году — условия

11:12 Сибига встретился с новым сирийским лидером в Дамаске

11:02 Сверхмощные вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь сегодня

10:59 В Одессе раненого бойца не хотят увольнять и объявили в розыск

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

10:58 Приднестровье прекратило поставки газа госучреждениям — причина

10:45 Есть нюансы — что сделают работодатели, если умер сотрудник

10:39 Красная икра без риска — как не купить имитацию в магазине

10:35 Довбик стал причиной увольнений Фонсеки из Милана

10:27 Без очереди — на Одесчине проломили голову охраннику магазина

11:28 Карточный лимит и проверки ФЛП — что будет с финмониторингом 2025

11:14 Денежные компенсации военным в 2 млн грн в 2025 году — условия

11:12 Сибига встретился с новым сирийским лидером в Дамаске

11:02 Сверхмощные вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь сегодня

10:59 В Одессе раненого бойца не хотят увольнять и объявили в розыск

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

10:58 Приднестровье прекратило поставки газа госучреждениям — причина

10:45 Есть нюансы — что сделают работодатели, если умер сотрудник

10:39 Красная икра без риска — как не купить имитацию в магазине

10:35 Довбик стал причиной увольнений Фонсеки из Милана

10:27 Без очереди — на Одесчине проломили голову охраннику магазина

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года