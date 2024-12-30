Смерть работника — как прекращаются трудовые отношения

Мужчина подписывает документы. Фото: Unsplash

После смерти сотрудника работодатель должен не только правильно рассчитать и выплатить зарплату, но и расторгнуть трудовой договор. Разрыв договора с умершим сотрудником имеет свои особенности.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как должна проходить эта процедура.

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Как пояснили в управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, 19 июля 2022 вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений". После этого редакция Кодекса законов о труде (КЗоТ) претерпела некоторые обновления.

"Приказ о прекращении трудового договора выдается на основании свидетельства о смерти или решении суда", — отметили в госструктуре.

Там также рассказали, что как правило, в приказе дата выдачи документа будет отличаться от даты смерти. Но дата прекращения трудового договора в документе должна соответствовать дате указанной в свидетельстве.

"Копии приказа и свидетельства прилагаются к личной карточке работника", — подчеркнули в правлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Смерть сотрудника – кто имеет право на его зарплату

В случае смерти сотрудника работодатель должен произвести полный расчет. В выплаты входят:

зарплата за отработанное до даты смерти время, которую работник не получил при жизни;

денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска;

компенсация за дополнительный отпуск работникам, у которых есть дети или совершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А I группы;

больничные.

Зарплату и другие выплаты, не полученные сотрудником до смерти, работодатель должен передать его семье. Если он не успел создать собственную семью, тогда выплаты получат люди, претендующие на наследство. Об этом говорится в части 1 статьи 1227 Гражданского кодекса Украины.

В Семейном кодексе Украины указано, что семья состоит из лиц, которые одновременно:

совместно проживают;

связаны общим бытом;

имеют взаимные права и обязанности.

Получить выплаты представитель семьи сможет после того, как напишет заявление и предоставит соответствующие документы:

свидетельство о смерти или решении суда;

документы, подтверждающие, что родственник был членом семьи умершего (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении или усыновлении, копии документов, подтверждающих факт совместного проживания, общего быта, взаимных прав и обязанностей, кровного родства).

Ранее мы рассказывали, что заболевший работник может потребовать от работодателя оформить больничный и выплаты материальной помощи за время отсутствия на рабочем месте. Ему могут предоставить компенсацию в 100% от зарплаты.

Также мы писали, кто из украинцев может не работать на работе еще две недели, если решил уволиться. Все, что для этого нужно — озвучить работодателю весомую причину, позволяющую не отрабатывать еще 14 дней.