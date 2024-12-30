Смерть працівника — як припиняються трудові відносини

Чоловік підписує документи. Фото: Unsplash

Після смерті співробітника роботодавець має не лише правильно розрахувати та виплатити зарплату, а й розірвати трудовий договір. Розірвання договору з померлим працівником має свої особливості.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як має відбуватися ця процедура.

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Як пояснили в управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, 19 липня 2022 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин". Після цього редакція Кодексу законів про працю (КЗпП) зазнала деяких оновлень.

"Наказ про припинення трудового договору видається на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду", — зазначили у держструктурі.

Там також зазначили, що, як правило, у наказі дата видачі документа відрізнятиметься від дати смерті. Але дата припинення трудового договору у документі має відповідати даті, зазначеній у свідоцтві.

"Копії наказу та свідоцтва додаються до особової картки працівника", — підкреслили в управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Смерть співробітника — хто має право на його зарплату

У разі смерті працівника роботодавець повинен виконати повний розрахунок. До виплат входять:

зарплата за відпрацьований до дати смерті час, яку працівник не отримав за життя;

грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки;

компенсація за додаткову відпустку працівникам, у яких є діти або повнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А I групи;

лікарняні.

Зарплату та інші виплати, які не були отримані працівником до смерті, роботодавець має передати його сім'ї. Якщо працівник не встиг створити власну сім’ю, тоді виплати отримають люди, які входять до складу спадщини. Про це йдеться у частині 1 статті 1227 Цивільного кодексу України.

Водночас у Сімейному кодексі України зазначено, що сім'я складається з осіб, які одночасно:

спільно проживають;

пов'язані спільним побутом;

мають взаємні права та обов'язки.

Отримати виплати представник сім’ї зможе після того, як напише заяву та надасть відповідні документи:

свідоцтво про смерть або рішення суду;

документи, які можуть підтвердити, що родич був членом сім'ї померлого (копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження чи усиновлення, копії документів, які підтверджують факт спільного проживання, загального побуту, взаємних прав і обов'язків, кровного споріднення).

Раніше ми розповідали, що працівник, який захворів, може вимагати від роботодавця оформити лікарняний та виплати матеріальної допомоги за час відсутності на робочому місці. Йому можуть надати компенсацію у 100% від зарплати.

Також ми писали, хто з українців може не працювати на роботі ще два тижні, якщо вирішив звільнитися. Усе, що для цього потрібно, — озвучити роботодавцю вагому причину, яка дозволяє не відпрацьовувати ще 14 днів.