Главная Рынок труда Как в стране должно измениться трудоустройство — пояснение власти

Как в стране должно измениться трудоустройство — пояснение власти

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 17:18
Татьяна Ломакина на форуме для HR и бизнеса рассказала, какие условия должны быть для работников в период войны
Татьяна Ломакина. Фото: Facebook Ломакиной

Когда работодатель берет людей на работу, то ему необходимо попытаться разговаривать на одном языке между всеми работниками, которые вовлечены в этот процесс. То есть перестать смотреть на человека с точки зрения нарушений его функций.

Об этом заявила уполномоченная Президента Украины по безбарьерности Татьяна Ломакина на форуме для HR и бизнеса "People Power: будущее труда для всех и каждого", передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Читайте также:

Работодатели должны создать условия для людей с инвалидностью

Ломакина отметила, что таким языком для Украины стала международная классификация функционирования жизнедеятельности.

"Что она нам дает? Мы перестаем смотреть на человека с точки зрения его нарушений. Мы начинаем думать, что если человек даже изменил свое состояние, он функционировал одним образом, а после приобретения травм, болезней, ДТП, чего-либо, он функционирует теперь другим образом", — пояснила она.

Однако, по ее словам, если раньше для людей с инвалидностью было другое место на работе, то теперь должны быть созданы условия, чтобы любой человек смог работать.

И Украина должна изменить подходы трудоустройства. В частности, начать смотреть на потенциал человека. В качестве примера Ломакина назвала Швецию. Там есть анкеты, где человек может сообщить о своем функционировании. То есть, гражданин может отметить, что может работать на ногах несколько часов, что устает и ему нужен перерыв.

"То есть чтобы человек дал больше информации не показывая свои медицинские данные, а просто показывая в специальных анкетах свое состояние и продуктивность. Нам надо искать те подходы, которые будут не загонять нас в тупик, когда мы смотрим, что 4% нам надо трудоустроить людей с инвалидностью", — добавила она.

Так же внимательного отношения к себе, по словам уполномоченного Президента, требуют работники после ночных обстрелов.

"Мы переживаем ночью, например обстрелы. И мы прячемся в укрытие, и не спим. Что на утро? На утро мы понимаем, что что-то мы не можем текст прочитать, что-то другие люди нас немножко раздражают. И все это просто потому, что наша когнитивная усталость снижает нашу функцию на 30%. Да, мы восстановимся, оно как-то заработает. Но в этот момент мы нуждаемся в другой информации и услугах, и более внимательного к себе отношения", — добавила она.

Напомним, ранее на форуме телеведущая и основательница Фонда, который занимается профессиональной ориентацией подростков, Екатерина Осадчая рассказала, какие профессии больше всего хотят получить дети в будущем.

Также мы писали, какие пенсии будут у людей с инвалидностью в 2026 году.

Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
