Тетяна Ломакіна на форумі для HR та бізнесу розповіла, які умови мають бути для працівників у період війни

Коли роботодавець бере людей на роботу, то йому необхідно спробувати розмовляти однією мовою між всіма працівниками, які залучені до цього процесу. Тобто перестати дивитись на людину з точки зору порушень її функцій.

Про це заявила уповноважена Президента України з безбар'єрності Тетяна Ломакіна на форумі для HR та бізнесу "People Power: майбутнє праці для всіх та кожного", передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Роботодавці мають створити умови для людей з інвалідністю

Ломакіна зазначила, що такою мовою для України стала міжнародна класифікація функціонування життєдіяльності.

"Що вона нам дає? Ми перестаємо дивитись на людину з точки зору її порушень. Ми починаємо думати, що якщо людина навіть змінила свій стан, вона функціонувала одним чином, а після набуття травм, хвороб, ДТП, будь-чого, вона функціонує тепер іншим чином", — пояснила вона.

Проте, за її словами, якщо раніше для людей з інвалідністю було інше місце на роботі, то тепер мають бути створені умови, щоб будь-яка людина змогла працювати.

І Україна має змінити підходи працевлаштування. Зокрема, почати дивитися на потенціал людини. Як приклад, Ломакіна назвала Швецію. Там є анкети, де людина може повідомити про своє функціонування. Тобто, громадянин може зазначити, що може працювати на ногах кілька лише годин, що втомлюється і йому потрібна перерва.

"Тобто щоби людина дала більше інформації не показуючи свої медичні дані, а просто показуючи у спеціальних анкетах свій стан і продуктивність. Нам треба шукати ті підходи, які будуть не заганяти нас в глухий кут, коли ми дивимось, що 4% нам треба працевлаштувати людей з інвалідністю", — додала вона.

Так само уважного ставлення до себе, за словами уповноваженої Президента, потребують працівники після нічних обстрілів.

"Ми переживаємо вночі, наприклад обстріли. І ми ховаємось в укриття, і не спимо. Що на ранок? На ранок ми розуміємо, що щось ми не можемо текст прочитати, щось інші люди нас трошки дратують. І все це просто тому, що наша когнітивна втома знижує нашу функцію на 30%. Так, ми відновимось, воно якось запрацює. Але в цей момент ми потребуємо іншої інформації та послуги, і більш уважного до себе ставлення", — додала вона.

