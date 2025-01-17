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Где пенсионерам предлагают самые высокие зарплаты в Украине

17 января 2025 09:12
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Какие зарплаты получали пенсионеры в Украине в 2024 году
Мужчина пенсионного возраста работает за ноутбуком. Фото: Freepik
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

В 2024 году рынок труда продолжал адаптироваться к вызовам, вызванным войной и ее последствиями. Несмотря на кризисные тенденции, активность работодателей и соискателей работы демонстрирует умеренный рост. Среди главных изменений — поиски баланса между заработными платами и потребностями рынка.

О том, какие средние зарплаты у пенсионеров, говорится в дайджесте OLX Работа.

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Какие зарплаты предлагают пенсионерам

В категории вакансий для пенсионеров медианная зарплата по Украине составляет 17 000 грн, что на 15% ниже среднего уровня зарплат по стране. Самые высокие зарплаты для людей пенсионного возраста предлагают в западных регионах, в частности во Львовской, Закарпатской и Волынской областях, где медианная зарплата превышает 20 000 грн. В центральных областях и регионах, близких к зоне боевых действий, предложения заметно ниже.

Медианные зарплаты пенсионеров в Украине
Медианная зарплата пенсионеров в Украине. Фото: OLX

Какие зарплаты предлагают другим уязвимым категориям населения

У людей с инвалидностью медианная зарплата составляет 18 200 грн, что лишь на 9% ниже среднего уровня. Западные регионы традиционно предлагают лучшие условия оплаты, тогда как в центральных областях зарплаты существенно ниже.

Женщины в декрете имеют средний уровень оплаты в размере 16 400 грн, что на 18% ниже средней зарплаты по Украине. Самые высокие предложения в Запорожской области (20 750 грн), а также в Киевской и Одесской областях.

Люди со статусом участника боевых действий (УБД) имеют медианную зарплату на уровне 19 800 грн, что фактически соответствует среднему уровню. Самые высокие зарплаты предлагают во Львовской и Закарпатской областях (22 000 грн).

Студенты имеют среднюю зарплату 17 400 грн, что на 13% ниже средней оплаты. Лучшие предложения для молодых специалистов фиксируются в Киевской и Львовской областях (20 000 грн).

Напомним, в конце 2024 года медианная зарплата в Украине составляла около 20 000 грн. По сравнению с 2023 годом, это на 12,5% больше. Однако по некоторым профессиям все же наблюдалось значительное падение уровня зарплаты.

Также мы писали, что украинский бизнес постепенно адаптируется к новым условиям, а зарплаты на рынке труда растут. В некоторых отраслях наблюдается больший рост, в то же время в других уровень зарплаты остался почти неизменным.

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10:14 ВСУ поразили радиолокационную технику оккупантов на Белгородщине

09:58 Россия атаковала ночью 50 беспилотниками — как сработала ПВО

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:57 На Одесчине задержали мужчин в военной форме — причина

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