Які зарплати отримували пенсіонери в Україні у 2024 році

Чоловік пенсійного віку працює за ноутбуком. Фото: Freepik

У 2024 році ринок праці продовжував адаптуватися до викликів, спричинених війною та її наслідками. Попри кризові тенденції, активність роботодавців і пошукачів роботи демонструє помірне зростання. Серед головних змін — пошуки балансу між заробітними платами та потребами ринку.

Про те, які середні зарплати в пенсіонерів, йдеться у дайджесті OLX Робота.

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Які зарплати пропонують пенсіонерам

У категорії вакансій для пенсіонерів медіанна зарплата по Україні становить 17 000 грн, що на 15% нижче за середній рівень зарплат у країні. Найвищі зарплати для людей пенсійного віку пропонують у західних регіонах, зокрема у Львівській, Закарпатській та Волинській областях, де медіанна зарплата перевищує 20 000 грн. У центральних областях та регіонах, близьких до зони бойових дій, пропозиції помітно нижчі.

Медіанна зарплата пенсіонерів в Україні. Фото: OLX

Які зарплати пропонують іншим вразливим категоріям населення

У людей з інвалідністю медіанна зарплата становить 18 200 грн, що лише на 9% нижче за середній рівень. Західні регіони традиційно пропонують кращі умови оплати, тоді як у центральних областях зарплати суттєво нижчі.

Жінки в декреті мають середній рівень оплати у розмірі 16 400 грн, що на 18% нижче за середню зарплату по Україні. Найвищі пропозиції у Запорізькій області (20 750 грн), а також у Київській та Одеській областях.

Люди зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають медіанну зарплату на рівні 19 800 грн, що фактично відповідає середньому рівню. Найвищі зарплати пропонують у Львівській та Закарпатській областях (22 000 грн).

Студенти мають середню зарплату 17 400 грн, що на 13% нижче за середню оплату. Найкращі пропозиції для молодих фахівців фіксуються в Київській та Львівській областях (20 000 грн).

Нагадаємо, наприкінці 2024 року медіанна зарплата в Україні становила близько 20 000 грн. У порівнянні з 2023 роком, це на 12,5% більше. Однак за деякими професіями все ж спостерігалося значне падіння рівня зарплати.

Також ми писали, що український бізнес поступово адаптується до нових умов, а зарплати на ринку праці зростають. У деяких галузях спостерігається більше зростання, водночас в інших рівень зарплати залишився майже незмінним.