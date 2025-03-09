Социальный отпуск для отца: как получить и что говорит закон

Мужчина с младенцем. Фото: Freepik

Может ли отец воспользоваться социальным отпуском, если мать находится в отпуске по уходу за ребенком. Этот вопрос волнует многие семейные пары, ведь право на отдых и заботу о детях важно для обоих родителей. Законодательство Украины предусматривает возможность получения социального отпуска одним из родителей, независимо от статуса другого.

Как напоминают в Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда, социальный отпуск — это дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней), который предоставляется лицам с определенными семейными обстоятельствами.

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Согласно Кодексу законов о труде Украины и статье 19 Закона "Об отпусках", право на такой отпуск имеют:

один из родителей, воспитывающий двух или более детей в возрасте до 15 лет;

родители детей с инвалидностью;

одинокие матери и отцы;

лица, которые усыновили ребенка или взяли его под опеку.

В 2021 году был принят закон №1401-IX, который предусматривает, что один из родителей может воспользоваться этим отпуском, независимо от того, работает он или находится в отпуске по уходу за ребенком.

Может ли отец взять социальный отпуск, если мать ухаживает за ребенком

Законодательство говорит — да, отец может получить социальный отпуск, даже если мать находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Закон не содержит ограничений относительно такого случая.

Главное условие — другой родитель в этом же календарном году не воспользовался своим правом на такой отпуск. То есть, если мать еще не брала дополнительных 10 дней социального отпуска, то отец может подать заявление и получить это время для отдыха или решения семейных вопросов.

Как оформить социальный отпуск для отца

Чтобы воспользоваться этим правом, отцу необходимо:

подать заявление на получение социального отпуска по месту работы;

предоставить документы, подтверждающие право на такой отпуск (например, свидетельства о рождении детей);

получить приказ работодателя о предоставлении отпуска.

Социальный отпуск — это гарантированное законодательством право одного из родителей, которое можно использовать, независимо от статуса другого супруга. Если в семье есть двое и более детей до 15 лет или ребенок с инвалидностью, отец имеет полное право оформить дополнительные 10 дней оплачиваемого отпуска, даже если мать находится дома с ребенком до трех лет.

Но воспользоваться этим отпуском может только один из родителей в течение календарного года. Это позволяет равномерно распределить семейные обязанности и поддержать баланс между работой и личной жизнью.

Как сообщалось, график отпусков, утвержденный в начале года, определяет очередность отпусков работников. Хотя прямое требование подписи в законодательстве отсутствует, подпись работника является единственным доказательством его ознакомления с графиком. Рекомендуется ознакамливать работников с графиком отпусков под подпись.

Также отметим, что увольняемый работник не имеет права на получение денег на оздоровление, которые не были выплачены в прошлые годы. Это связано с тем, что законодательство не предусматривает такой выплаты. Материальная помощь на оздоровление предоставляется только во время ежегодного отпуска.