Чи потрібно працівникам підписувати графік відпусток у 2025 році

Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

Графік відпусток — це офіційний документ, який регулює черговість використання відпусток працівниками підприємства. Його складають на початку року, затверджує керівник, а працівників з ним ознайомлюють. Але чи обов’язково ставити підпис у графіку відпусток.

Як повідомляє Федерація професійних спілок України, питання про необхідність підпису працівника в графіку відпусток є предметом дискусій серед фахівців з трудового права та кадрового діловодства.

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Згідно з частиною десятою статті 10 Закону України "Про відпустки", черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з профспілкою або іншим уповноваженим органом. Однак закон не містить прямої вимоги про обов'язковість ознайомлення працівників з графіком під підпис.

Практичні аспекти ознайомлення

На практиці, графік відпусток може бути доведений до відома працівників різними способами: усно, шляхом розміщення на інформаційному стенді, через корпоративну електронну пошту тощо. Проте кожен з цих методів має свої недоліки з погляду доказовості.

Усна форма ознайомлення є найменш надійною, оскільки важко довести факт її проведення. Розміщення графіку на стенді або розсилка електронною поштою також не гарантують, що кожен працівник дійсно ознайомився з документом.

Юридичні ризики та рекомендації

Відсутність підпису працівника в графіку відпусток може створити юридичні ризики для роботодавця. У разі виникнення трудового спору, працівник може стверджувати, що не був ознайомлений з графіком і, відповідно, не знав про заплановану дату відпустки.

Зважаючи на це, Федерація професійних спілок України рекомендує роботодавцям ознайомлювати працівників з графіком відпусток під підпис. Працівникам, своєю чергою, варто вимагати копію документа після ознайомлення, щоб мати підтвердження своїх прав. Це єдиний надійний спосіб забезпечити доказовість факту ознайомлення.

Переваги підпису в графіку відпусток:

доказовість . Підпис працівника є незаперечним доказом того, що він був ознайомлений з графіком відпусток;

. Підпис працівника є незаперечним доказом того, що він був ознайомлений з графіком відпусток; запобігання спорам . Ознайомлення під підпис мінімізує ризик виникнення трудових спорів щодо черговості надання відпусток;

. Ознайомлення під підпис мінімізує ризик виникнення трудових спорів щодо черговості надання відпусток; дисципліна. Підпис працівника сприяє підвищенню дисципліни та відповідальності як з боку працівника, так і з боку роботодавця.

Таким чином, хоча закон не вимагає обов'язкового підпису працівника в графіку відпусток, ознайомлення під підпис є найбільш надійним і рекомендованим способом. Це дозволяє уникнути непорозумінь та юридичних ризиків, забезпечуючи прозорість та доказовість процесу планування відпусток.

Як повідомлялось, щорічно працівники бюджетної сфери отримують матеріальну допомогу на оздоровлення, яка є додатковим бонусом до їхньої заробітної плати. Ця виплата передбачена для українських державних службовців, але має свої особливості. Розмір допомоги залежить від посадового окладу та виплачується один раз на рік під час основної щорічної відпустки.

Також зазначимо, що бронювання працівника критично важливого підприємства діє протягом усього терміну, зазначеного в рішенні. Навіть під час відпустки бронювання зберігається, і мобілізація неможлива. Отже, працівники можуть спокійно йти у відпустку, не побоюючись мобілізації, оскільки їхній захист залишається чинним.