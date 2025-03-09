Соціальна відпустка для батька: як отримати та що каже закон

Чоловік з немовлям. Фото: Freepik

Чи може батько скористатися соціальною відпусткою, якщо мати перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Це питання хвилює багатьох сімейних пар, адже право на відпочинок та турботу про дітей важливе для обох батьків. Законодавство України передбачає можливість отримання соціальної відпустки одним із батьків, незалежно від статусу іншого.

Як нагадують у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці, соціальна відпустка — це додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів), яка надається особам із певними сімейними обставинами.

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Згідно з Кодексом законів про працю України та статтею 19 Закону "Про відпустки", право на таку відпустку мають:

один із батьків, який виховує двох або більше дітей віком до 15 років;

батьки дітей з інвалідністю;

одинокі матері та батьки;

особи, які усиновили дитину або взяли її під опіку.

У 2021 році було ухвалено закон №1401-IX, який передбачає, що один із батьків може скористатися цією відпусткою, незалежно від того, працює він чи перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Чи може батько взяти соціальну відпустку, якщо мати доглядає за дитиною

Законодавство каже — так, батько може отримати соціальну відпустку, навіть якщо мати перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Закон не містить обмежень щодо такого випадку.

Головна умова — інший з батьків у цьому ж календарному році не скористався своїм правом на таку відпустку. Тобто, якщо мати ще не брала додаткових 10 днів соціальної відпустки, то батько може подати заяву та отримати цей час для відпочинку або вирішення сімейних питань.

Як оформити соціальну відпустку для батька

Щоб скористатися цим правом, батькові необхідно:

подати заяву на отримання соціальної відпустки за місцем роботи;

надати документи, що підтверджують право на таку відпустку (наприклад, свідоцтва про народження дітей);

отримати наказ роботодавця про надання відпустки.

Соціальна відпустка — це гарантоване законодавством право одного з батьків, яке можна використати незалежно від статусу іншого з подружжя. Якщо в сім’ї є двоє і більше дітей до 15 років або дитина з інвалідністю, батько має повне право оформити додаткові 10 днів оплачуваної відпустки, навіть якщо мати перебуває вдома з дитиною до трьох років.

Але скористатися цією відпусткою може тільки один із батьків упродовж календарного року. Це дає змогу рівномірно розподілити сімейні обов’язки та підтримати баланс між роботою й особистим життям.

Як повідомлялось, графік відпусток, затверджений на початку року, визначає черговість відпусток працівників. Хоча пряма вимога підпису в законодавстві відсутня, підпис працівника є єдиним доказом його ознайомлення з графіком. Рекомендується ознайомлювати працівників з графіком відпусток під підпис.

Також зазначимо, що працівник, який звільняється, не має права на отримання грошей на оздоровлення, що не були виплачені в минулі роки. Це пов'язано з тим, що законодавство не передбачає такої виплати. Матеріальна допомога на оздоровлення надається лише під час щорічної відпустки.