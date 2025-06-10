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Что должно быть на столе в Петров пост — список продуктов

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Дата публикации 10 июня 2025 22:08
Петров пост 2025 — что обязательно должно быть на столе, какие продукты можно есть
Продукты к посту. Фото: Freepik

С 16 по 28 июня для православных верующих продлится Петров пост, который помогает очистить не только тело, но и душу. Питание в это время не слишком строгое, но все же имеет свои правила.

Новини.LIVE рассказывают, какие продукты можно употреблять во время поста, а каких лучше избегать.

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Что можно и нельзя есть в Петров пост

Петров пост считается одним из самых легких, ведь имеет умеренные ограничения. Поскольку апостол Петр был рыбаком и покровителем рыбаков, во многие дни этого поста разрешено употреблять рыбу. Также не запрещено вино — в субботу и воскресенье можно позволить себе бокал. В этот период можно есть белый или черный хлеб, при условии, что он не содержит молока или яиц. А вот сдобные изделия на время поста следует исключить из рациона.

Продукты, которые можно есть в Петров пост:

  • Овощи и зелень — капуста, свекла, морковь, кабачки, огурцы, томаты, картофель, салат, укроп, петрушка и тому подобное;
  • Фрукты и ягоды — яблоки, груши, вишни, клубника, черешни (все сезонное);
  • Крупы и бобовые — гречка, рис, пшено, овсянка, горох, чечевица, фасоль;
  • Грибы;
  • Хлеб и изделия из муки без яиц и молока;
  • Растительное масло — во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы;
  • Орехи, семечки, сухофрукты;
  • Мед;
  • Рыба и морепродукты — во все дни, кроме среды и пятницы;
  • Вино — в субботу и воскресенье.

Запрещенные продукты:

  • Мясо, колбасы;
  • Молочные продукты;
  • Яйца;
  • Блюда с животным жиром;
  • Алкоголь (кроме вина в разрешенные дни).

Ранее мы делились рецептом постных пирожков с капустой, которые получатся у всех. А также предлагаем рецепт свежего летнего салата, как в детстве.

продукты пост запреты праздник Петров пост
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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