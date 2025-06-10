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Головна Рецепти Що має бути на столі в Петров піст — список продуктів

Що має бути на столі в Петров піст — список продуктів

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 22:08
Петров піст 2025 — що обов'язково має бути на столі, які продукти можна їсти
Продукти до посту. Фото: Freepik

З 16 по 28 червня для православних вірян триватиме Петрів піст, який допомагає очистити не лише тіло, а й душу. Харчування в цей час не надто суворе, але все ж має свої правила.

Новини.LIVE розповідають, які продукти можна вживати під час посту, а яких краще уникати.

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Що можна та не можна їсти у Петрів піст

Петрів піст вважається одним із найлегших, адже має помірні обмеження. Оскільки апостол Петро був рибалкою і покровителем рибалок, у багато днів цього посту дозволено вживати рибу. Також не заборонено вино — у суботу та неділю можна дозволити собі келих. У цей період можна їсти білий або чорний хліб, за умови, що він не містить молока чи яєць. А от здобні вироби на час посту слід виключити з раціону.

Продукти, які можна їсти у Петрів піст:

  • Овочі та зелень — капуста, буряк, морква, кабачки, огірки, томати, картопля, салат, кріп, петрушка тощо;
  • Фрукти та ягоди — яблука, груші, вишні, полуниці, черешні (усе сезонне);
  • Крупи та бобові — гречка, рис, пшоно, вівсянка, горох, сочевиця, квасоля;
  • Гриби;
  • Хліб і вироби з борошна без яєць і молока;
  • Рослинна олія — в усі дні, окрім понеділка, середи та п'ятниці;
  • Горіхи, насіння, сухофрукти;
  • Мед;
  • Риба і морепродукти —  в усі дні, окрім середи і п'ятниці;
  • Вино — у суботу та неділю.

Заборонені продукти:

  • М'ясо, ковбаси;
  • Молочні продукти;
  • Яйця;
  • Страви з тваринним жиром;
  • Алкоголь (крім вина у дозволені дні).

Раніше ми ділилися рецептом пісних пиріжків з капустою, які вийдуть у всіх. А також пропонуємо рецепт свіжого літнього салату, як у дитинстві.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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