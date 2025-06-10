Петров піст 2025 — що обов'язково має бути на столі, які продукти можна їсти

Продукти до посту. Фото: Freepik

З 16 по 28 червня для православних вірян триватиме Петрів піст, який допомагає очистити не лише тіло, а й душу. Харчування в цей час не надто суворе, але все ж має свої правила.

Новини.LIVE розповідають, які продукти можна вживати під час посту, а яких краще уникати.

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Що можна та не можна їсти у Петрів піст

Петрів піст вважається одним із найлегших, адже має помірні обмеження. Оскільки апостол Петро був рибалкою і покровителем рибалок, у багато днів цього посту дозволено вживати рибу. Також не заборонено вино — у суботу та неділю можна дозволити собі келих. У цей період можна їсти білий або чорний хліб, за умови, що він не містить молока чи яєць. А от здобні вироби на час посту слід виключити з раціону.

Продукти, які можна їсти у Петрів піст:

Овочі та зелень — капуста, буряк, морква, кабачки, огірки, томати, картопля, салат, кріп, петрушка тощо;

Фрукти та ягоди — яблука, груші, вишні, полуниці, черешні (усе сезонне);

Крупи та бобові — гречка, рис, пшоно, вівсянка, горох, сочевиця, квасоля;

Гриби;

Хліб і вироби з борошна без яєць і молока;

Рослинна олія — в усі дні, окрім понеділка, середи та п'ятниці;

Горіхи, насіння, сухофрукти;

Мед;

Риба і морепродукти — в усі дні, окрім середи і п'ятниці;

Вино — у суботу та неділю.

Заборонені продукти:

М'ясо, ковбаси;

Молочні продукти;

Яйця;

Страви з тваринним жиром;

Алкоголь (крім вина у дозволені дні).

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