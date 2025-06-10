Петров піст 2025 — що обов'язково має бути на столі, які продукти можна їсти

Що має бути на столі в Петров піст — список продуктів
З 16 по 28 червня для православних вірян триватиме Петрів піст, який допомагає очистити не лише тіло, а й душу. Харчування в цей час не надто суворе, але все ж має свої правила.
Новини.LIVE розповідають, які продукти можна вживати під час посту, а яких краще уникати.
Що можна та не можна їсти у Петрів піст
Петрів піст вважається одним із найлегших, адже має помірні обмеження. Оскільки апостол Петро був рибалкою і покровителем рибалок, у багато днів цього посту дозволено вживати рибу. Також не заборонено вино — у суботу та неділю можна дозволити собі келих. У цей період можна їсти білий або чорний хліб, за умови, що він не містить молока чи яєць. А от здобні вироби на час посту слід виключити з раціону.
Продукти, які можна їсти у Петрів піст:
- Овочі та зелень — капуста, буряк, морква, кабачки, огірки, томати, картопля, салат, кріп, петрушка тощо;
- Фрукти та ягоди — яблука, груші, вишні, полуниці, черешні (усе сезонне);
- Крупи та бобові — гречка, рис, пшоно, вівсянка, горох, сочевиця, квасоля;
- Гриби;
- Хліб і вироби з борошна без яєць і молока;
- Рослинна олія — в усі дні, окрім понеділка, середи та п'ятниці;
- Горіхи, насіння, сухофрукти;
- Мед;
- Риба і морепродукти — в усі дні, окрім середи і п'ятниці;
- Вино — у суботу та неділю.
Заборонені продукти:
- М'ясо, ковбаси;
- Молочні продукти;
- Яйця;
- Страви з тваринним жиром;
- Алкоголь (крім вина у дозволені дні).
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