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Главная Рецепты Меню на Петров пост 2025 — какие блюда должны быть на столе

Меню на Петров пост 2025 — какие блюда должны быть на столе

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Дата публикации 16 июня 2025 00:00
Что обязательно должно быть на столе на Петров пост 2025 — меню блюд
Салат. Фото: Freepik
Ключові моменти Меню на Петров пост 2025 года

Петров пост — это время духовного очищения и умеренности, которое сопровождается особыми ограничениями в питании. В этот период рацион состоит в основном из постных блюд, помогающих поддержать телесную легкость и внутреннее равновесие.

Новини.LIVE рассказывает, какие блюда можно приготовить в этот период.

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Меню на Петров пост 2025 года

Постный борщ

Вам понадобится:

  • свекла — 1 шт;
  • картофель — 2 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • капуста — 200 г;
  • помидор или томатная паста — 1 ст. л.;
  • зелень, специи.

Способ приготовления

Овощи почистить и помыть. На терке натереть свеклу и морковь. Картофель нарезать кубиками и измельчить капусту.

На сковороде обжарить свеклу и морковь. Добавить к ним томатную пасту, или измельченный помидор, и протушить. В кипящую воду добавить картофель, зажарку и капусту. Варить до готовности. В конце добавить любимые специи и зелень.

Пісний борщ - як готувати
Борщ. Фото: Freepik

Овощные котлеты с фасолью

Вам понадобится:

  • отваренная фасоль — 1 стакан;
  • картофель — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • лук — 1 шт;
  • манная крупа или панировочные сухари — 2-3 ст. л.;
  • соль, перец, специи;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Отваренную фасоль (можно заменить на консервированную) измельчить с помощью вилки или блендера.

Лук очистить и обжарить до золотистости. Картофель и морковь натереть на мелкой терке.

Все ингредиенты соединить между собой и сформировать котлеты. Обжарить их до золотистой корочки с обеих сторон на разогретой сковороде с маслом.

Рагу с грибами

Вам понадобится:

  • картофель — 3 шт;
  • грибы — 300 г;
  • лук — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • кабачки — 200 г;
  • болгарский перец — 1 шт;
  • чеснок — 3 зубч;
  • помидоры — 150 г;
  • растительное масло — 10 г;
  • вода — 150 мл;
  • зелень по вкусу;
  • соль по вкусу;
  • специи сухие по вкусу.

Способ приготовления

Все овощи помыть и зачистить. Лук измельчить кубиком, а картофель, морковь, грибы, болгарский перец, помидор и кабачок нарезать средними кусочками. Зелень измельчить.

На сковороде обжарить лук и морковь. Добавить нарезанные грибы и готовить еще 3-5 минут. После чего добавить картофель и немного воды, и протушить еще минут 15.

Следующий добавить болгарский перец, протушить еще 5 минут и добавить нарезанный кабачок и оставить еще на 5-7 минут. В конце добавить помидоры, соль, перец и специи.

Снять рагу с огня и дать постоять под крышкой еще 10-15 минут. Для подачи посыпать блюдо зеленью.

Овочеве рагу з грибами - рецепт
Овощное рагу из овощей. Фото: smak.menu

Ягодный мусс из ягод

Вам понадобится:

  • компот — 0,5 л;
  • манка — 3 ст. л;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

Любой компот вылить в сотейник и довести до кипения. После чего уменьшить огонь и постепенно всыпать манку, постоянно помешивая.

Проварить массу 3-4 минуты на слабом огне, не переставая помешивать. Добавить ванильный сахар и снять с огня.

Взбить массу миксером до устойчивых пиков и разлить в креманки. Дать десерту остыть и по желанию украсить ягодами.

Ягідний мус з манкою - фото
Ягодный мусс из ягод. Фото: скриншот YouTube

Ранее мы подробно рассказывали, какие продукты разрешено есть в Петров пост.

А также предлагаем рецепт фасоли с чесноком, которая вкуснее мяса.

меню пост блюда постные блюда Петров пост
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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