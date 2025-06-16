Что обязательно должно быть на столе на Петров пост 2025 — меню блюд

Меню на Петров пост 2025 — какие блюда должны быть на столе
Петров пост — это время духовного очищения и умеренности, которое сопровождается особыми ограничениями в питании. В этот период рацион состоит в основном из постных блюд, помогающих поддержать телесную легкость и внутреннее равновесие.
Новини.LIVE рассказывает, какие блюда можно приготовить в этот период.
Меню на Петров пост 2025 года
Постный борщ
Вам понадобится:
- свекла — 1 шт;
- картофель — 2 шт;
- морковь — 1 шт;
- капуста — 200 г;
- помидор или томатная паста — 1 ст. л.;
- зелень, специи.
Способ приготовления
Овощи почистить и помыть. На терке натереть свеклу и морковь. Картофель нарезать кубиками и измельчить капусту.
На сковороде обжарить свеклу и морковь. Добавить к ним томатную пасту, или измельченный помидор, и протушить. В кипящую воду добавить картофель, зажарку и капусту. Варить до готовности. В конце добавить любимые специи и зелень.
Овощные котлеты с фасолью
Вам понадобится:
- отваренная фасоль — 1 стакан;
- картофель — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- лук — 1 шт;
- манная крупа или панировочные сухари — 2-3 ст. л.;
- соль, перец, специи;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
Отваренную фасоль (можно заменить на консервированную) измельчить с помощью вилки или блендера.
Лук очистить и обжарить до золотистости. Картофель и морковь натереть на мелкой терке.
Все ингредиенты соединить между собой и сформировать котлеты. Обжарить их до золотистой корочки с обеих сторон на разогретой сковороде с маслом.
Рагу с грибами
Вам понадобится:
- картофель — 3 шт;
- грибы — 300 г;
- лук — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- кабачки — 200 г;
- болгарский перец — 1 шт;
- чеснок — 3 зубч;
- помидоры — 150 г;
- растительное масло — 10 г;
- вода — 150 мл;
- зелень по вкусу;
- соль по вкусу;
- специи сухие по вкусу.
Способ приготовления
Все овощи помыть и зачистить. Лук измельчить кубиком, а картофель, морковь, грибы, болгарский перец, помидор и кабачок нарезать средними кусочками. Зелень измельчить.
На сковороде обжарить лук и морковь. Добавить нарезанные грибы и готовить еще 3-5 минут. После чего добавить картофель и немного воды, и протушить еще минут 15.
Следующий добавить болгарский перец, протушить еще 5 минут и добавить нарезанный кабачок и оставить еще на 5-7 минут. В конце добавить помидоры, соль, перец и специи.
Снять рагу с огня и дать постоять под крышкой еще 10-15 минут. Для подачи посыпать блюдо зеленью.
Ягодный мусс из ягод
Вам понадобится:
- компот — 0,5 л;
- манка — 3 ст. л;
- ванильный сахар — 1 ч. л.
Способ приготовления
Любой компот вылить в сотейник и довести до кипения. После чего уменьшить огонь и постепенно всыпать манку, постоянно помешивая.
Проварить массу 3-4 минуты на слабом огне, не переставая помешивать. Добавить ванильный сахар и снять с огня.
Взбить массу миксером до устойчивых пиков и разлить в креманки. Дать десерту остыть и по желанию украсить ягодами.
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