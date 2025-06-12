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Головна Рецепти Квасоля з часником, смачніше за м'ясо — меню на Петрів піст 2025

Квасоля з часником, смачніше за м'ясо — меню на Петрів піст 2025

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Дата публікації: 12 червня 2025 21:03
Пісна квасоля на Петрів піст 2025 — рецепт з часником у томатному соусі
Квасоля з часником. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування

Ця пісна квасоля в ароматному томатному соусі з овочами — приклад того, як проста страва може бути ситною, насиченою та смачнішою за м’ясо. Вона ідеально підходить для Петрового посту 2025 року або просто для легкого обіду чи вечері. Тушкована з часником і спеціями, квасоля набуває особливого смаку, який неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • квасоля біла або червона — 250–300 г;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • олія — для смаження;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Промити квасолю, замочити у холодній воді на ніч. Зранку злити воду, залити свіжою й варити на повільному вогні 1–1,5 години до готовності. Тим часом подрібнити цибулю, натерти моркву. 

рецепт пісної квасолі
Нарізана цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити цибулю на олії до золотистого кольору, додати моркву й подрібнений часник, тушкувати до м’якості. 

смачний рецепт пісної квасолі
Цибуля та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Додати томатну пасту, перемішати, додати трохи води й тушкувати 10 хвилин на мінімальному вогні. 

простий рецепт пісної квасолі
Квасоля в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Додати зварену квасолю, сіль, перець, перемішати й тушкувати ще 10–12 хвилин. Подавати гарячою або охолодженою.

рецепт смачної пісної квасолі
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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