Пісна квасоля на Петрів піст 2025 — рецепт з часником у томатному соусі

Квасоля з часником. Фото: smachnenke.com.ua

Ця пісна квасоля в ароматному томатному соусі з овочами — приклад того, як проста страва може бути ситною, насиченою та смачнішою за м’ясо. Вона ідеально підходить для Петрового посту 2025 року або просто для легкого обіду чи вечері. Тушкована з часником і спеціями, квасоля набуває особливого смаку, який неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

квасоля біла або червона — 250–300 г;

цибуля — 1–2 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 3–4 зубчики;

томатна паста — 2 ст. л.;

олія — для смаження;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Промити квасолю, замочити у холодній воді на ніч. Зранку злити воду, залити свіжою й варити на повільному вогні 1–1,5 години до готовності. Тим часом подрібнити цибулю, натерти моркву.

Нарізана цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити цибулю на олії до золотистого кольору, додати моркву й подрібнений часник, тушкувати до м’якості.

Цибуля та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Додати томатну пасту, перемішати, додати трохи води й тушкувати 10 хвилин на мінімальному вогні.

Квасоля в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Додати зварену квасолю, сіль, перець, перемішати й тушкувати ще 10–12 хвилин. Подавати гарячою або охолодженою.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

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