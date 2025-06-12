Пісна квасоля на Петрів піст 2025 — рецепт з часником у томатному соусі

Квасоля з часником, смачніше за м'ясо — меню на Петрів піст 2025
Ця пісна квасоля в ароматному томатному соусі з овочами — приклад того, як проста страва може бути ситною, насиченою та смачнішою за м’ясо. Вона ідеально підходить для Петрового посту 2025 року або просто для легкого обіду чи вечері. Тушкована з часником і спеціями, квасоля набуває особливого смаку, який неодмінно сподобається всій родині.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- квасоля біла або червона — 250–300 г;
- цибуля — 1–2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 3–4 зубчики;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- олія — для смаження;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Промити квасолю, замочити у холодній воді на ніч. Зранку злити воду, залити свіжою й варити на повільному вогні 1–1,5 години до готовності. Тим часом подрібнити цибулю, натерти моркву.
Обсмажити цибулю на олії до золотистого кольору, додати моркву й подрібнений часник, тушкувати до м’якості.
Додати томатну пасту, перемішати, додати трохи води й тушкувати 10 хвилин на мінімальному вогні.
Додати зварену квасолю, сіль, перець, перемішати й тушкувати ще 10–12 хвилин. Подавати гарячою або охолодженою.
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