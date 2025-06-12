Постная фасоль на Петров пост 2025 — рецепт с чесноком в томатном соусе

Фасоль с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Эта постная фасоль в ароматном томатном соусе с овощами — пример того, как простое блюдо может быть сытным, насыщенным и вкуснее мяса. Оно идеально подходит для Петрова поста 2025 года или просто для легкого обеда или ужина. Тушеная с чесноком и специями, фасоль приобретает особый вкус, который непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

фасоль белая или красная — 250-300 г;

лук — 1-2 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

томатная паста — 2 ст. л.;

масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Промыть фасоль, замочить в холодной воде на ночь. Утром слить воду, залить свежей и варить на медленном огне 1-1,5 часа до готовности. Тем временем измельчить лук, натереть морковь.

Нарезанный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, добавить морковь и измельченный чеснок, тушить до мягкости.

Лук и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить томатную пасту, перемешать, добавить немного воды и тушить 10 минут на минимальном огне.

Фасоль в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сваренную фасоль, соль, перец, перемешать и тушить еще 10-12 минут. Подавать горячей или охлажденной.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Ранее мы писали о бюджетном, но очень полезном и вкусном салате из свеклы.

Также мы писали о рецепте постного борща от Евгения Клопотенко.

Еще мы рассказывали о рецепте постной тушеной капусты с секретами от опытных хозяек.

Советуем ознакомиться с рецептом фасоли по-грузински "Лобио" — самое вкусное постное блюдо.

Обратите внимание на рецепт постного борща с ушками из теста по карпатскому рецепту.