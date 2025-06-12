Постная фасоль на Петров пост 2025 — рецепт с чесноком в томатном соусе

Фасоль с чесноком, вкуснее мяса — меню на Петров пост 2025
Эта постная фасоль в ароматном томатном соусе с овощами — пример того, как простое блюдо может быть сытным, насыщенным и вкуснее мяса. Оно идеально подходит для Петрова поста 2025 года или просто для легкого обеда или ужина. Тушеная с чесноком и специями, фасоль приобретает особый вкус, который непременно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фасоль белая или красная — 250-300 г;
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- масло — для жарки;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Промыть фасоль, замочить в холодной воде на ночь. Утром слить воду, залить свежей и варить на медленном огне 1-1,5 часа до готовности. Тем временем измельчить лук, натереть морковь.
Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, добавить морковь и измельченный чеснок, тушить до мягкости.
Добавить томатную пасту, перемешать, добавить немного воды и тушить 10 минут на минимальном огне.
Добавить сваренную фасоль, соль, перец, перемешать и тушить еще 10-12 минут. Подавать горячей или охлажденной.
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