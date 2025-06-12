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Главная Рецепты Фасоль с чесноком, вкуснее мяса — меню на Петров пост 2025

Фасоль с чесноком, вкуснее мяса — меню на Петров пост 2025

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Дата публикации 12 июня 2025 21:03
Постная фасоль на Петров пост 2025 — рецепт с чесноком в томатном соусе
Фасоль с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления

Эта постная фасоль в ароматном томатном соусе с овощами — пример того, как простое блюдо может быть сытным, насыщенным и вкуснее мяса. Оно идеально подходит для Петрова поста 2025 года или просто для легкого обеда или ужина. Тушеная с чесноком и специями, фасоль приобретает особый вкус, который непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фасоль белая или красная — 250-300 г;
  • лук — 1-2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • масло — для жарки;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Промыть фасоль, замочить в холодной воде на ночь. Утром слить воду, залить свежей и варить на медленном огне 1-1,5 часа до готовности. Тем временем измельчить лук, натереть морковь.

рецепт пісної квасолі
Нарезанный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, добавить морковь и измельченный чеснок, тушить до мягкости.

смачний рецепт пісної квасолі
Лук и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить томатную пасту, перемешать, добавить немного воды и тушить 10 минут на минимальном огне.

простий рецепт пісної квасолі
Фасоль в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сваренную фасоль, соль, перец, перемешать и тушить еще 10-12 минут. Подавать горячей или охлажденной.

рецепт смачної пісної квасолі
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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