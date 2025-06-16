Що обов'язково має бути на столі на Петрів піст 2025 — меню страв

Салат. Фото: Freepik

Петрів піст — це час духовного очищення та помірності, який супроводжується особливими обмеженнями в харчуванні. У цей період раціон складається здебільшого з пісних страв, що допомагають підтримати тілесну легкість і внутрішню рівновагу.

Новини.LIVE розповідає, які страви можна приготувати у цей період.

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Пісний борщ

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Вам знадобиться:

буряк — 1 шт.;

картопля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

капуста — 200 г;

помідор або томатна паста – 1 ст. л.;

зелень, спеції.

Спосіб приготування

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Овочі почистити та помити. На терці натерти буряк та моркву. Картоплю нарізати кубиками та подрібнити капусту.

На пательні обсмажити буряк та моркву. Додати до них томатну пасту, або подрібнений помідор, та протушкувати. До киплячої води додати картоплю, засмажку та капусту. Варити до готовності. Наприкінці додати улюблені спеції та зелень.

Борщ. Фото: Freepik

Овочеві котлети з квасолею

Вам знадобиться:

відварена квасоля — 1 склянка;

картопля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

манна крупа або панірувальні сухарі — 2–3 ст. л.;

сіль, перець, спеції;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування

Відварену квасолю (можна замінити на консервовану) подрібнити за допомогою виделки або блендера.

Цибулю очистити та обсмажити до золотавості. Картоплю та моркву натерти на дрібній терці.

Усі інгредієнти поєднати між собою та сформувати котлети. Обсмажити їх до золотавої скоринки з обох боків на розігрітій пательні з олією.

Рагу з грибами

Вам знадобиться:

картопля — 3 шт.;

гриби — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

кабачки — 200 г;

болгарський перець — 1 шт.;

часник — 3 зубч.;

помідори — 150 г;

рослинна олія — 10 г;

вода — 150 мл;

зелень за смаком;

сіль за смаком;

спеції сухі за смаком.

Спосіб приготування

Усі овочі помити та зачистити. Цибулю подрібнити кубиком, а картоплю, моркву, гриби, болгарський перець, помідор та кабачок нарізати середніми шматочками. Зелень подрібнити.

На пательні обсмажити цибулю та моркву. Додати нарізані гриби та готувати ще 3-5 хвилин. Після чого додати картоплю та трохи води, та протушкувати ще хвилин 15.

Наступний додати болгарський перець, протушкувати ще 5 хвилин та додати нарізаний кабачок та залишити ще на 5-7 хвилин. Наприкінці додати помідори, сіль, перець та спеції.

Зняти рагу з вогню та дати постояти під кришкою ще 10-15 хвилин. Для подачі посипати страву зеленню.

Овочеве рагу. Фото: smak.menu

Ягідний мус

Вам знадобиться:

компот — 0,5 л;

манка — 3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Будь-який компот вилити у сотейник та довести до кипіння. Після чого зменшити вогонь та поступово всипати манку, постійно помішуючи.

Проварити масу 3-4 хвилини на слабкому вогні, не перестаючи помішувати. Додати ванільний цукор та зняти з вогню.

Збити масу міксером до стійких піків та розлити у креманки. Дати десерту охолонути та за бажанням прикрасити ягодами.

Ягідний мус. Фото: скриншот YouTube

Раніше ми детально розповідали, які продукти дозволено їсти у Петрів піст.

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