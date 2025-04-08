Мега шоколадный рулет без муки на Песах — нежный, насыщенный и праздничный

Шоколадный десерт. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Этот роскошный шоколадный рулет готовится без муки, поэтому идеально подходит для празднования Песаха. Нежный бисквит на яйцах, сливочный крем с сыром и темным шоколадом создают мега-шоколадный десерт, который растает во рту. Не требует много ингредиентов, легко готовится и гарантированно понравится каждому за праздничным столом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ленивые рецепты с Анной Дашевской.

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Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

сахар — 45 г (примерно 3 ст. л.);

крахмал — 15 г (1 ст. л.);

какао — 10 г (1 ст. л.);

разрыхлитель — 2 г (½ ч. л.).

Для крема:

сливочный сыр типа "Филадельфия" — 200 г;

жирные сливки (от 33%) — 250 мл.;

темный шоколад (60-70%) — 250 г;

сахарная пудра — 2 ст. л.

Для декора (необязательно):

темный шоколад — 30 г.

Способ приготовления

Белки взбить с сахаром до устойчивых пиков. Не прекращая взбивания, добавлять желтки по одному.

Шоколад для декора. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

В полученную массу просеять крахмал, какао и разрыхлитель. Аккуратно перемешать. Выложить тесто ровным слоем на противень, застеленный пергаментом.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180°C (режим верх-низ) примерно 15 минут. Готовность проверить деревянной палочкой - она должна получиться сухой.

Шоколадный бисквит. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Для крема взбить сливочный сыр, холодные сливки и сахарную пудру до мягких пиков.

Приготовление крема. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Продолжая взбивать, влить растопленный на водяной бане или в микроволновке шоколад. Взбить до однородности.

Шоколадный бисквит для рулета. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Остывший бисквит смазать кремом, оставив немного для декора. Свернуть рулет с короткой стороны.

Шоколадный крема. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Верх смазать отложенным кремом, украсить натертым шоколадом или фигурками по желанию. Поставить рулет в холодильник минимум на час.

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