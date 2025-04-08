Мега шоколадный рулет без муки на Песах — нежный, насыщенный и праздничный

Мега шоколадный десерт на еврейский праздник Песах — без муки
Этот роскошный шоколадный рулет готовится без муки, поэтому идеально подходит для празднования Песаха. Нежный бисквит на яйцах, сливочный крем с сыром и темным шоколадом создают мега-шоколадный десерт, который растает во рту. Не требует много ингредиентов, легко готовится и гарантированно понравится каждому за праздничным столом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ленивые рецепты с Анной Дашевской.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 45 г (примерно 3 ст. л.);
- крахмал — 15 г (1 ст. л.);
- какао — 10 г (1 ст. л.);
- разрыхлитель — 2 г (½ ч. л.).
Для крема:
- сливочный сыр типа "Филадельфия" — 200 г;
- жирные сливки (от 33%) — 250 мл.;
- темный шоколад (60-70%) — 250 г;
- сахарная пудра — 2 ст. л.
Для декора (необязательно):
- темный шоколад — 30 г.
Способ приготовления
Белки взбить с сахаром до устойчивых пиков. Не прекращая взбивания, добавлять желтки по одному.
В полученную массу просеять крахмал, какао и разрыхлитель. Аккуратно перемешать. Выложить тесто ровным слоем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180°C (режим верх-низ) примерно 15 минут. Готовность проверить деревянной палочкой - она должна получиться сухой.
Для крема взбить сливочный сыр, холодные сливки и сахарную пудру до мягких пиков.
Продолжая взбивать, влить растопленный на водяной бане или в микроволновке шоколад. Взбить до однородности.
Остывший бисквит смазать кремом, оставив немного для декора. Свернуть рулет с короткой стороны.
Верх смазать отложенным кремом, украсить натертым шоколадом или фигурками по желанию. Поставить рулет в холодильник минимум на час.
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