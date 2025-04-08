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Мега шоколадный десерт на еврейский праздник Песах — без муки

8 апреля 2025 11:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Мега шоколадный рулет без муки на Песах — нежный, насыщенный и праздничный
Шоколадный десерт. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот роскошный шоколадный рулет готовится без муки, поэтому идеально подходит для празднования Песаха. Нежный бисквит на яйцах, сливочный крем с сыром и темным шоколадом создают мега-шоколадный десерт, который растает во рту. Не требует много ингредиентов, легко готовится и гарантированно понравится каждому за праздничным столом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ленивые рецепты с Анной Дашевской.

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Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • сахар — 45 г (примерно 3 ст. л.);
  • крахмал — 15 г (1 ст. л.);
  • какао — 10 г (1 ст. л.);
  • разрыхлитель — 2 г (½ ч. л.).

Для крема:

  • сливочный сыр типа "Филадельфия" — 200 г;
  • жирные сливки (от 33%) — 250 мл.;
  • темный шоколад (60-70%) — 250 г;
  • сахарная пудра — 2 ст. л.

Для декора (необязательно):

  • темный шоколад — 30 г.

Способ приготовления

Белки взбить с сахаром до устойчивых пиков. Не прекращая взбивания, добавлять желтки по одному.

мега шоколадний десерт на єврейське свято Песах без борошна
Шоколад для декора. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

В полученную массу просеять крахмал, какао и разрыхлитель. Аккуратно перемешать. Выложить тесто ровным слоем на противень, застеленный пергаментом.

шоколадний десерт на єврейське свято Песах без борошна
Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180°C (режим верх-низ) примерно 15 минут. Готовность проверить деревянной палочкой - она должна получиться сухой.

десерт на єврейське свято Песах без борошна
Шоколадный бисквит. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Для крема взбить сливочный сыр, холодные сливки и сахарную пудру до мягких пиков.

смачний десерт на єврейське свято Песах без борошна
Приготовление крема. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Продолжая взбивать, влить растопленный на водяной бане или в микроволновке шоколад. Взбить до однородности.

простий десерт на єврейське свято Песах без борошна
Шоколадный бисквит для рулета. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Остывший бисквит смазать кремом, оставив немного для декора. Свернуть рулет с короткой стороны.

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Шоколадный крема. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Верх смазать отложенным кремом, украсить натертым шоколадом или фигурками по желанию. Поставить рулет в холодильник минимум на час.

Ранее мы писали, что приготовить на Песах 2025 — меню и традиции.

традиции Песах десерт рецепты выпечка шоколад
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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