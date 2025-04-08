Мега шоколадний рулет без борошна на Песах — ніжний, насичений і святковий

Мега шоколадний десерт на єврейське свято Песах — без борошна
Цей розкішний шоколадний рулет готується без борошна, тож ідеально підходить для святкування Песаху. Ніжний бісквіт на яйцях, вершковий крем із сиром та темним шоколадом створюють мега-шоколадний десерт, що розтане в роті. Не потребує багато інгредієнтів, легко готується і гарантовано сподобається кожному за святковим столом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ліниві рецепти з Анною Дашевською.
Вам знадобиться:
- яйця – 5 шт.;
- цукор – 45 г (приблизно 3 ст. л.);
- крохмаль – 15 г (1 ст. л.);
- какао – 10 г (1 ст. л.);
- розпушувач – 2 г (½ ч. л.).
Для крему:
- вершковий сир типу "Філадельфія" – 200 г;
- жирні вершки (від 33%) – 250 мл.;
- темний шоколад (60–70%) – 250 г;
- цукрова пудра – 2 ст. л.
Для декору (необов’язково):
- темний шоколад – 30 г.
Спосіб приготування
Білки збити з цукром до стійких піків. Не припиняючи збивання, додавати жовтки по одному.
В отриману масу просіяти крохмаль, какао та розпушувач. Акуратно перемішати. Викласти тісто рівним шаром на деко, застелене пергаментом.
Випікати у попередньо розігрітій духовці при 180°C (режим верх-низ) приблизно 15 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною паличкою — вона має вийти сухою.
Для крема збити вершковий сир, холодні вершки та цукрову пудру до м’яких піків.
Продовжуючи збивати, влити розтоплений на водяній бані або в мікрохвильовці шоколад. Збити до однорідності.
Остиглий бісквіт змастити кремом, залишивши трохи для декору. Згорнути рулет з короткого боку.
Верх змастити відкладеним кремом, прикрасити натертим шоколадом або фігурками за бажанням. Поставити рулет у холодильник щонайменше на годину.
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