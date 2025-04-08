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Мега шоколадний десерт на єврейське свято Песах — без борошна

8 квітня 2025 11:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Мега шоколадний рулет без борошна на Песах — ніжний, насичений і святковий
Шоколадний десерт. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей розкішний шоколадний рулет готується без борошна, тож ідеально підходить для святкування Песаху. Ніжний бісквіт на яйцях, вершковий крем із сиром та темним шоколадом створюють мега-шоколадний десерт, що розтане в роті. Не потребує багато інгредієнтів, легко готується і гарантовано сподобається кожному за святковим столом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ліниві рецепти з Анною Дашевською

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Вам знадобиться: 

  • яйця – 5 шт.;
  • цукор – 45 г (приблизно 3 ст. л.);
  • крохмаль – 15 г (1 ст. л.);
  • какао – 10 г (1 ст. л.);
  • розпушувач – 2 г (½ ч. л.).

Для крему:

  • вершковий сир типу "Філадельфія" – 200 г;
  • жирні вершки (від 33%) – 250 мл.;
  • темний шоколад (60–70%) – 250 г;
  • цукрова пудра – 2 ст. л.

Для декору (необов’язково):

  • темний шоколад – 30 г.

Спосіб приготування

Білки збити з цукром до стійких піків. Не припиняючи збивання, додавати жовтки по одному.

мега шоколадний десерт на єврейське свято Песах без борошна
Шоколад для декора. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

В отриману масу просіяти крохмаль, какао та розпушувач. Акуратно перемішати. Викласти тісто рівним шаром на деко, застелене пергаментом.

шоколадний десерт на єврейське свято Песах без борошна
Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Випікати у попередньо розігрітій духовці при 180°C (режим верх-низ) приблизно 15 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною паличкою — вона має вийти сухою.

десерт на єврейське свято Песах без борошна
Шоколадний бісквіт. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Для крема збити вершковий сир, холодні вершки та цукрову пудру до м’яких піків.

смачний десерт на єврейське свято Песах без борошна
Приготування крема. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Продовжуючи збивати, влити розтоплений на водяній бані або в мікрохвильовці шоколад. Збити до однорідності.

простий десерт на єврейське свято Песах без борошна
Шоколадний бісквіт для рулета. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Остиглий бісквіт змастити кремом, залишивши трохи для декору. Згорнути рулет з короткого боку.

ароматний десерт на єврейське свято Песах без борошна
Шоколадний крема. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Верх змастити відкладеним кремом, прикрасити натертим шоколадом або фігурками за бажанням. Поставити рулет у холодильник щонайменше на годину.

Раніше ми писали, що приготувати на Песах 2025 — меню та традиції. 

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