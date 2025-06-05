Ленивые чебуреки с рисовой бумагой — диетический рецепт в духовке

Ленивые чебуреки. Фото: скриншот

Ленивые чебуреки в духовке станут идеальным вариантом для тех, кто хочет вкусно поужинать без лишних усилий. Блюдо получается не только вкусным, но и диетическим.

Рецептом поделилась блогер aprilparadise.

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Вам понадобится:

листы рисовой бумаги — 4 шт;

вареные яйца — 2 шт;

куриная ветчина — 80 г;

твердый сыр — 50 г;

рикотта или сметана — 2 ст. л;

соль, перец, специи — по вкусу;

кунжут;

желток.

Способ приготовления

Яйца, ветчину и твердый сыр натереть на терку. Добавить рикотту или сметану, соль, перец и специи. Перемешать начинку до однородности.

Приготовление начинки. Фото: скриншот

Листы рисовой бумаги окунуть в воду на 1 минуту и выложить в два слоя на пергамент. На одну половину листа выложить начинку и закрыть второй половиной, формируя чебурек.

Приготовление ленивых чебуреков. Фото: скриншот

Перед выпеканием сверху смазать чебуреки желтком и присыпать кунжутом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

Готовые ленивые чебуреки. Фото: скриншот

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