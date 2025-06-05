Ленивые чебуреки с рисовой бумагой — диетический рецепт в духовке

Ленивые чебуреки в духовке — вкусный ужин без лишних калорий
Ленивые чебуреки в духовке станут идеальным вариантом для тех, кто хочет вкусно поужинать без лишних усилий. Блюдо получается не только вкусным, но и диетическим.
Рецептом поделилась блогер aprilparadise.
Вам понадобится:
- листы рисовой бумаги — 4 шт;
- вареные яйца — 2 шт;
- куриная ветчина — 80 г;
- твердый сыр — 50 г;
- рикотта или сметана — 2 ст. л;
- соль, перец, специи — по вкусу;
- кунжут;
- желток.
Способ приготовления
Яйца, ветчину и твердый сыр натереть на терку. Добавить рикотту или сметану, соль, перец и специи. Перемешать начинку до однородности.
Листы рисовой бумаги окунуть в воду на 1 минуту и выложить в два слоя на пергамент. На одну половину листа выложить начинку и закрыть второй половиной, формируя чебурек.
Перед выпеканием сверху смазать чебуреки желтком и присыпать кунжутом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
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