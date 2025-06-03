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Пухкі пиріжки з сиром та кропом у духовці — простий рецепт

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Дата публікації: 3 червня 2025 01:00
Пухкі пиріжки з сиром і кропом з дріжджового тіста — ароматна випічка до чаю
Пиріжки з сиром та кропом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ці пиріжки з ніжним сиром і ароматним кропом просто тануть у роті. Завдяки вдалому дріжджовому тісту та простим інгредієнтам ви з легкістю приготуєте смачну випічку до сніданку, обіду чи вечірнього чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • сухі дріжджі — 1 ч. л.;
  • цукор — 3 ч. л.;
  • вода — 180 мл;
  • борошно — 500 г;
  • сіль — дрібка;
  • яйце — 1 шт. (у тісто);
  • олія — 20 мл;
  • кисломолочний сир — 400–500 г;
  • яйце — 1–2 шт. (у начинку);
  • свіжий кріп — на смак.

Спосіб приготування

У теплій воді розчинити сухі дріжджі разом з 1 ч. л. цукру. Залишити на 10 хвилин для активації.

рецепт пиріжків з сиром та кропом
Яйця та сухі дріжджі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Окремо збити яйце з цукром, сіллю та олією. Додати дріжджову суміш, всипати просіяне борошно й замісити м’яке еластичне тісто. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1 годину.

простий рецепт пиріжків з сиром та кропом
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для начинки змішати кисломолочний сир, яйце та подрібнений кріп. Посолити на смак.

простий та смачний рецепт пиріжків з сиром та кропом
Сина начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тісто поділити на однакові частини й сформувати кульки. Кожну розкачати в овал, по центру викласти начинку, а краї зробити з надрізами. Загорнути тісто у вигляді косички або човника (за прикладом з відео).

простий рецепт пиріжків з сиром та кропом в духовці
Тісто та сир. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти пиріжки на деко, застелене пергаментом. Накрити рушником і залишити ще на 15 хвилин.

рецепт пиріжків з сиром та кропом у духовці
Пиріжки з сирною начинкою. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Випікати у розігрітій духовці до 180 °C до золотистої скоринки.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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