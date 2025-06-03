Пухкі пиріжки з сиром і кропом з дріжджового тіста — ароматна випічка до чаю

Пухкі пиріжки з сиром та кропом у духовці — простий рецепт
Ці пиріжки з ніжним сиром і ароматним кропом просто тануть у роті. Завдяки вдалому дріжджовому тісту та простим інгредієнтам ви з легкістю приготуєте смачну випічку до сніданку, обіду чи вечірнього чаю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- сухі дріжджі — 1 ч. л.;
- цукор — 3 ч. л.;
- вода — 180 мл;
- борошно — 500 г;
- сіль — дрібка;
- яйце — 1 шт. (у тісто);
- олія — 20 мл;
- кисломолочний сир — 400–500 г;
- яйце — 1–2 шт. (у начинку);
- свіжий кріп — на смак.
Спосіб приготування
У теплій воді розчинити сухі дріжджі разом з 1 ч. л. цукру. Залишити на 10 хвилин для активації.
Окремо збити яйце з цукром, сіллю та олією. Додати дріжджову суміш, всипати просіяне борошно й замісити м’яке еластичне тісто. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1 годину.
Для начинки змішати кисломолочний сир, яйце та подрібнений кріп. Посолити на смак.
Тісто поділити на однакові частини й сформувати кульки. Кожну розкачати в овал, по центру викласти начинку, а краї зробити з надрізами. Загорнути тісто у вигляді косички або човника (за прикладом з відео).
Викласти пиріжки на деко, застелене пергаментом. Накрити рушником і залишити ще на 15 хвилин.
Випікати у розігрітій духовці до 180 °C до золотистої скоринки.
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