Пухкі пиріжки з сиром і кропом з дріжджового тіста — ароматна випічка до чаю

Пиріжки з сиром та кропом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ці пиріжки з ніжним сиром і ароматним кропом просто тануть у роті. Завдяки вдалому дріжджовому тісту та простим інгредієнтам ви з легкістю приготуєте смачну випічку до сніданку, обіду чи вечірнього чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

сухі дріжджі — 1 ч. л.;

цукор — 3 ч. л.;

вода — 180 мл;

борошно — 500 г;

сіль — дрібка;

яйце — 1 шт. (у тісто);

олія — 20 мл;

кисломолочний сир — 400–500 г;

яйце — 1–2 шт. (у начинку);

свіжий кріп — на смак.

Спосіб приготування

У теплій воді розчинити сухі дріжджі разом з 1 ч. л. цукру. Залишити на 10 хвилин для активації.

Яйця та сухі дріжджі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Окремо збити яйце з цукром, сіллю та олією. Додати дріжджову суміш, всипати просіяне борошно й замісити м’яке еластичне тісто. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1 годину.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для начинки змішати кисломолочний сир, яйце та подрібнений кріп. Посолити на смак.

Сина начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тісто поділити на однакові частини й сформувати кульки. Кожну розкачати в овал, по центру викласти начинку, а краї зробити з надрізами. Загорнути тісто у вигляді косички або човника (за прикладом з відео).

Тісто та сир. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти пиріжки на деко, застелене пергаментом. Накрити рушником і залишити ще на 15 хвилин.

Пиріжки з сирною начинкою. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Випікати у розігрітій духовці до 180 °C до золотистої скоринки.

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