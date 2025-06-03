Рыхлые пирожки с творогом и укропом из дрожжевого теста — ароматная выпечка к чаю

Пирожки с сыром и укропом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Эти пирожки с нежным сыром и ароматным укропом просто тают во рту. Благодаря удачному дрожжевому тесту и простым ингредиентам вы с легкостью приготовите вкусную выпечку к завтраку, обеду или вечернему чаю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сухие дрожжи — 1 ч. л.;

сахар — 3 ч. л;

вода — 180 мл.;

мука — 500 г;

соль — щепотка;

яйцо — 1 шт. (в тесто);

масло — 20 мл.;

творог — 400-500 г;

яйцо — 1-2 шт. (в начинку);

свежий укроп — по вкусу.

Способ приготовления

В теплой воде растворить сухие дрожжи вместе с 1 ч. л. сахара. Оставить на 10 минут для активации.

Яйца и сухие дрожжи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Отдельно взбить яйцо с сахаром, солью и растительным маслом. Добавить дрожжевую смесь, всыпать просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для начинки смешать творог, яйцо и измельченный укроп. Посолить по вкусу.

Сырная начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тесто поделить на одинаковые части и сформировать шарики. Каждый раскатать в овал, по центру выложить начинку, а края сделать с надрезами. Завернуть тесто в виде косички или лодочки (по примеру из видео).

Тесто и творог. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить пирожки на противень, застеленный пергаментом. Накрыть полотенцем и оставить еще на 15 минут.

Пирожки с творожной начинкой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выпекать в разогретой духовке до 180 °C до золотистой корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык

Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка.

Какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

Топ-3 обязательных специй для идеального шашлыка.

Как правильно нарезать мясо на шашлык или как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент.