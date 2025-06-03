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Воздушные пирожки с сыром и укропом в духовке — простой рецепт

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Дата публикации 3 июня 2025 01:00
Рыхлые пирожки с творогом и укропом из дрожжевого теста — ароматная выпечка к чаю
Пирожки с сыром и укропом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Эти пирожки с нежным сыром и ароматным укропом просто тают во рту. Благодаря удачному дрожжевому тесту и простым ингредиентам вы с легкостью приготовите вкусную выпечку к завтраку, обеду или вечернему чаю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • сухие дрожжи — 1 ч. л.;
  • сахар — 3 ч. л;
  • вода — 180 мл.;
  • мука — 500 г;
  • соль — щепотка;
  • яйцо — 1 шт. (в тесто);
  • масло — 20 мл.;
  • творог — 400-500 г;
  • яйцо — 1-2 шт. (в начинку);
  • свежий укроп — по вкусу.

Способ приготовления

В теплой воде растворить сухие дрожжи вместе с 1 ч. л. сахара. Оставить на 10 минут для активации.

рецепт пиріжків з сиром та кропом
Яйца и сухие дрожжи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Отдельно взбить яйцо с сахаром, солью и растительным маслом. Добавить дрожжевую смесь, всыпать просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.

простий рецепт пиріжків з сиром та кропом
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для начинки смешать творог, яйцо и измельченный укроп. Посолить по вкусу.

простий та смачний рецепт пиріжків з сиром та кропом
Сырная начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тесто поделить на одинаковые части и сформировать шарики. Каждый раскатать в овал, по центру выложить начинку, а края сделать с надрезами. Завернуть тесто в виде косички или лодочки (по примеру из видео).

простий рецепт пиріжків з сиром та кропом в духовці
Тесто и творог. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить пирожки на противень, застеленный пергаментом. Накрыть полотенцем и оставить еще на 15 минут.

рецепт пиріжків з сиром та кропом у духовці
Пирожки с творожной начинкой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выпекать в разогретой духовке до 180 °C до золотистой корочки.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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