Рыхлые пирожки с творогом и укропом из дрожжевого теста — ароматная выпечка к чаю

Воздушные пирожки с сыром и укропом в духовке — простой рецепт
Эти пирожки с нежным сыром и ароматным укропом просто тают во рту. Благодаря удачному дрожжевому тесту и простым ингредиентам вы с легкостью приготовите вкусную выпечку к завтраку, обеду или вечернему чаю.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- сухие дрожжи — 1 ч. л.;
- сахар — 3 ч. л;
- вода — 180 мл.;
- мука — 500 г;
- соль — щепотка;
- яйцо — 1 шт. (в тесто);
- масло — 20 мл.;
- творог — 400-500 г;
- яйцо — 1-2 шт. (в начинку);
- свежий укроп — по вкусу.
Способ приготовления
В теплой воде растворить сухие дрожжи вместе с 1 ч. л. сахара. Оставить на 10 минут для активации.
Отдельно взбить яйцо с сахаром, солью и растительным маслом. Добавить дрожжевую смесь, всыпать просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.
Для начинки смешать творог, яйцо и измельченный укроп. Посолить по вкусу.
Тесто поделить на одинаковые части и сформировать шарики. Каждый раскатать в овал, по центру выложить начинку, а края сделать с надрезами. Завернуть тесто в виде косички или лодочки (по примеру из видео).
Выложить пирожки на противень, застеленный пергаментом. Накрыть полотенцем и оставить еще на 15 минут.
Выпекать в разогретой духовке до 180 °C до золотистой корочки.
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