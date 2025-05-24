Запечений лаваш із курячим фаршем і сиром — простий ідеальний перекус із хрусткою скоринкою

Хрусткий лаваш і соковита начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Цей запечений лаваш із соковитим курячим фаршем, помідорами та сиром — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати щось смачне. Хрустка скоринка, ніжна начинка й усього кілька простих інгредієнтів — те, що потрібно для легкої вечері або ситного перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

прямокутні лаваші — 2 шт.;

курячий фарш — 350 г;

помідори — 1–2 шт.;

твердий сир — 70 г;

сіль, спеції — на смак.

Спосіб приготування

Помити й нарізати помідори дрібними кубиками. Натерти сир на дрібній тертці.

Курка та спеції. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Курячий фарш посолити, приправити спеціями на смак, додати нарізані помідори та натертий сир. Добре перемішати масу до однорідності.

Лаваш з начинкою. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На один край лаваша викласти порцію начинки, згорнути в рулет або конверт. Те ж саме зробити з другим лавашем. Викласти заготівлі на деко, застелене пергаментом, за бажанням змастити олією зверху або злегка присипати сиром для хрусткої скоринки.

Лаваш у формі для випікання. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Випікати у розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 15–20 хвилин до рум’яності. Подавати гарячим або теплим — смакує однаково добре і як перекус, і як легка вечеря.

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