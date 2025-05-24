Запечений лаваш із курячим фаршем і сиром — простий ідеальний перекус із хрусткою скоринкою

Хрусткий лаваш і соковита начинка — стримати себе неможливо
Цей запечений лаваш із соковитим курячим фаршем, помідорами та сиром — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати щось смачне. Хрустка скоринка, ніжна начинка й усього кілька простих інгредієнтів — те, що потрібно для легкої вечері або ситного перекусу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- прямокутні лаваші — 2 шт.;
- курячий фарш — 350 г;
- помідори — 1–2 шт.;
- твердий сир — 70 г;
- сіль, спеції — на смак.
Спосіб приготування
Помити й нарізати помідори дрібними кубиками. Натерти сир на дрібній тертці.
Курячий фарш посолити, приправити спеціями на смак, додати нарізані помідори та натертий сир. Добре перемішати масу до однорідності.
На один край лаваша викласти порцію начинки, згорнути в рулет або конверт. Те ж саме зробити з другим лавашем. Викласти заготівлі на деко, застелене пергаментом, за бажанням змастити олією зверху або злегка присипати сиром для хрусткої скоринки.
Випікати у розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 15–20 хвилин до рум’яності. Подавати гарячим або теплим — смакує однаково добре і як перекус, і як легка вечеря.
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