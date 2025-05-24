Запеченный лаваш с куриным фаршем и сыром — простой идеальный перекус с хрустящей корочкой

Хрустящий лаваш и сочная начинка — сдержать себя невозможно
Этот запеченный лаваш с сочным куриным фаршем, помидорами и сыром — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное. Хрустящая корочка, нежная начинка и всего несколько простых ингредиентов — то, что нужно для легкого ужина или сытного перекуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- прямоугольные лаваши — 2 шт.;
- куриный фарш — 350 г;
- помидоры — 1-2 шт.;
- твердый сыр — 70 г;
- соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления
Помыть и нарезать помидоры мелкими кубиками. Натереть сыр на мелкой терке.
Куриный фарш посолить, приправить специями по вкусу, добавить нарезанные помидоры и натертый сыр. Хорошо перемешать массу до однородности.
На один край лаваша выложить порцию начинки, свернуть в рулет или конверт. То же самое сделать со вторым лавашем. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, по желанию смазать маслом сверху или слегка присыпать сыром для хрустящей корочки.
Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах примерно 15-20 минут до румяности. Подавать горячим или теплым — подходит одинаково хорошо и как перекус, и как легкий ужин.
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