Запеченный лаваш с куриным фаршем и сыром — простой идеальный перекус с хрустящей корочкой

Хрустящий лаваш и сочная начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Этот запеченный лаваш с сочным куриным фаршем, помидорами и сыром — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное. Хрустящая корочка, нежная начинка и всего несколько простых ингредиентов — то, что нужно для легкого ужина или сытного перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

прямоугольные лаваши — 2 шт.;

куриный фарш — 350 г;

помидоры — 1-2 шт.;

твердый сыр — 70 г;

соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления

Помыть и нарезать помидоры мелкими кубиками. Натереть сыр на мелкой терке.

Курица и специи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Куриный фарш посолить, приправить специями по вкусу, добавить нарезанные помидоры и натертый сыр. Хорошо перемешать массу до однородности.

Лаваш с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На один край лаваша выложить порцию начинки, свернуть в рулет или конверт. То же самое сделать со вторым лавашем. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, по желанию смазать маслом сверху или слегка присыпать сыром для хрустящей корочки.

Лаваш в форме для выпекания. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах примерно 15-20 минут до румяности. Подавать горячим или теплым — подходит одинаково хорошо и как перекус, и как легкий ужин.

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