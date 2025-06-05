Ліниві чебуреки з рисовим папером — дієтичний рецепт у духовці

Ліниві чебуреки. Фото: скриншот

Ліниві чебуреки в духовці стануть ідеальним варіантом для тих, хто хоче смачно повечеряти без зайвих зусиль. Страва виходить не лише смачною, а й дієтичною.

Рецептом поділилася блогерка aprilparadise.

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Вам знадобиться:

листи рисового паперу — 4 шт.;

варені яйця — 2 шт.;

куряча шинка — 80 г;

твердий сир — 50 г;

рікотта або сметана — 2 ст. л.;

сіль, перець, спеції — за смаком;

кунжут;

жовток.

Спосіб приготування

Яйця, шинку та твердий сир натерти на терку. Додати рікотту або сметану, сіль, перець та спеції. Перемішати начинку до однорідності.

Приготування начинки. Фото: скриншот

Листи рисового паперу занурити у воду на 1 хвилину та викласти у два шари на пергамент. На одну половину листа викласти начинку та закрити другою половиною, формуючи чебурек.

Приготування лінивих чебуреків. Фото: скриншот

Перед випіканням зверху змастити чебуреки жовтком та присипати кунжутом. Випікати у духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин.

Готові ліниві чебуреки. Фото: скриншот

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