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Ліниві чебуреки у духовці — смачна вечеря без зайвих калорій

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Дата публікації: 5 червня 2025 00:00
Ліниві чебуреки з рисовим папером — дієтичний рецепт у духовці
Ліниві чебуреки. Фото: скриншот

Ліниві чебуреки в духовці стануть ідеальним варіантом для тих, хто хоче смачно повечеряти без зайвих зусиль. Страва виходить не лише смачною, а й дієтичною.

Рецептом поділилася блогерка aprilparadise.

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Вам знадобиться:

  • листи рисового паперу — 4 шт.;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • куряча шинка — 80 г;
  • твердий сир — 50 г;
  • рікотта або сметана — 2 ст. л.;
  • сіль, перець, спеції — за смаком;
  • кунжут;
  • жовток.

Спосіб приготування

Яйця, шинку та твердий сир натерти на терку. Додати рікотту або сметану, сіль, перець та спеції. Перемішати начинку до однорідності.

Ліниві чебуреки з шинкою - дієтичний рецепт
Приготування начинки. Фото: скриншот

Листи рисового паперу занурити у воду на 1 хвилину та викласти у два шари на пергамент. На одну половину листа викласти начинку та закрити другою половиною, формуючи чебурек.

Ліниві чебуреки з рисового паперу - рецепт
Приготування лінивих чебуреків. Фото: скриншот

Перед випіканням зверху змастити чебуреки жовтком та присипати кунжутом. Випікати у духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин.

Дієтичні чебуреки - рецепт для лінивих
Готові ліниві чебуреки. Фото: скриншот

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Вечеря рецепти рецепт чебуреки духовка
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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