Ореховые квадратики из трех ингредиентов — простой десерт на Песах

Ореховые квадратики из орехов. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Эти ореховые квадратики из трех ингредиентов — идеальный десерт для Песаха. Легкие в приготовлении и невероятно вкусные, они станут отличной альтернативой традиционным сладостям во время праздников.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ленивые рецепты с Анной Дашевской.

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Вам понадобится:

100 г миндаля;

100 г кешью;

200 г фиников;

3 яичных белка.

Для посыпки:

20 г миндаля;

20 г кешью.

Способ приготовления

С помощью блендера измельчите орехи до мелкой крошки. Затем добавьте к измельченным орехам финики (предварительно удалив косточки) и яичные белки. Все тщательно смешайте до однородной массы.

Измельченные орехи. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Выложите полученную массу в форму (20×20 см), застеленную пергаментом, и равномерно разровняйте лопаткой. Сверху посыпать нарезанными орехами.

Ореховое тесто. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Выпекайте пирог в разогретой духовке при температуре 180 °C, верх-низ, в течение 20 минут.

Тесто и орехи. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Проверьте готовность пирога зубочисткой - она должна выйти сухой.

Готовый десерт. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Выньте пирог из формы и дайте ему остыть на решетке. Охлажденный пирог нарежьте на квадратики.

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