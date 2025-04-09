Ореховые квадратики из трех ингредиентов — простой десерт на Песах

Ореховые квадратики из трех ингредиентов — лакомство на Песах
Эти ореховые квадратики из трех ингредиентов — идеальный десерт для Песаха. Легкие в приготовлении и невероятно вкусные, они станут отличной альтернативой традиционным сладостям во время праздников.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ленивые рецепты с Анной Дашевской.
Вам понадобится:
- 100 г миндаля;
- 100 г кешью;
- 200 г фиников;
- 3 яичных белка.
Для посыпки:
- 20 г миндаля;
- 20 г кешью.
Способ приготовления
С помощью блендера измельчите орехи до мелкой крошки. Затем добавьте к измельченным орехам финики (предварительно удалив косточки) и яичные белки. Все тщательно смешайте до однородной массы.
Выложите полученную массу в форму (20×20 см), застеленную пергаментом, и равномерно разровняйте лопаткой. Сверху посыпать нарезанными орехами.
Выпекайте пирог в разогретой духовке при температуре 180 °C, верх-низ, в течение 20 минут.
Проверьте готовность пирога зубочисткой - она должна выйти сухой.
Выньте пирог из формы и дайте ему остыть на решетке. Охлажденный пирог нарежьте на квадратики.
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