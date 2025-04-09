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Ореховые квадратики из трех ингредиентов — лакомство на Песах

9 апреля 2025 22:23
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ореховые квадратики из трех ингредиентов — простой десерт на Песах
Ореховые квадратики из орехов. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти ореховые квадратики из трех ингредиентов — идеальный десерт для Песаха. Легкие в приготовлении и невероятно вкусные, они станут отличной альтернативой традиционным сладостям во время праздников.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ленивые рецепты с Анной Дашевской.

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Вам понадобится:

  • 100 г миндаля;
  • 100 г кешью;
  • 200 г фиников;
  • 3 яичных белка.

Для посыпки:

  • 20 г миндаля;
  • 20 г кешью.

Способ приготовления

С помощью блендера измельчите орехи до мелкой крошки. Затем добавьте к измельченным орехам финики (предварительно удалив косточки) и яичные белки. Все тщательно смешайте до однородной массы.

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Измельченные орехи. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Выложите полученную массу в форму (20×20 см), застеленную пергаментом, и равномерно разровняйте лопаткой. Сверху посыпать нарезанными орехами.

десерт із трьох інгредієнтів ласощі на Песах
Ореховое тесто. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Выпекайте пирог в разогретой духовке при температуре 180 °C, верх-низ, в течение 20 минут.

десерт із трьох інгредієнтів на Песах
Тесто и орехи. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Проверьте готовность пирога зубочисткой - она должна выйти сухой.

смачний десерт із трьох інгредієнтів на Песах
Готовый десерт. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Выньте пирог из формы и дайте ему остыть на решетке. Охлажденный пирог нарежьте на квадратики.

Ранее мы писали, что приготовить на Песах 2025 — меню и традиции.

Песах десерт пирожные печенье орехи
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