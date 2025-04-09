Горіхові квадратики з трьох інгредієнтів — простий десерт для Песах

Горіхові квадратики з трьох інгредієнтів — ласощі на Песах
Ці горіхові квадратики з трьох інгредієнтів — ідеальний десерт для Песаха. Легкі у приготуванні та неймовірно смачні, вони стануть чудовою альтернативою традиційним солодощам під час свят.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ліниві рецепти з Анною Дашевською.
Вам знадобиться:
- 100 г мигдалю;
- 100 г кеш’ю;
- 200 г фініків;
- 3 яєчних білки.
Для посипки:
- 20 г мигдалю;
- 20 г кеш’ю.
Спосіб приготування
За допомогою блендера подрібніть горіхи до дрібної крихти. Потім додайте до подрібнених горіхів фініки (попередньо видаливши кісточки) та яєчні білки. Усе ретельно змішайте до однорідної маси.
Викладіть отриману масу в форму (20×20 см), застелену пергаментом, і рівномірно розрівняйте лопаткою. Зверху посипати нарізаними горіхами.
Випікайте пиріг в розігрітій духовці при температурі 180 °C, верх-низ, протягом 20 хвилин.
Перевірте готовність пирога зубочисткою — вона повинна вийти сухою.
Вийміть пиріг з форми і дайте йому охолонути на решітці. Охолоджений пиріг наріжте на квадратики.
Раніше ми писали, що приготувати на Песах 2025 — меню та традиції.
Читайте Новини.LIVE!