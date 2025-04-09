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Горіхові квадратики з трьох інгредієнтів — ласощі на Песах

9 квітня 2025 22:23
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Горіхові квадратики з трьох інгредієнтів — простий десерт для Песах
Горіхові квадратики. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці горіхові квадратики з трьох інгредієнтів — ідеальний десерт для Песаха. Легкі у приготуванні та неймовірно смачні, вони стануть чудовою альтернативою традиційним солодощам під час свят.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ліниві рецепти з Анною Дашевською

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Вам знадобиться: 

  • 100 г мигдалю;
  • 100 г кеш’ю;
  • 200 г фініків;
  • 3 яєчних білки.

Для посипки:

  • 20 г мигдалю;
  • 20 г кеш’ю.

Спосіб приготування

За допомогою блендера подрібніть горіхи до дрібної крихти. Потім додайте до подрібнених горіхів фініки (попередньо видаливши кісточки) та яєчні білки. Усе ретельно змішайте до однорідної маси.

горіхові квадратики із трьох інгредієнтів ласощі на Песах
Подрібнені горіхи. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Викладіть отриману масу в форму (20×20 см), застелену пергаментом, і рівномірно розрівняйте лопаткою. Зверху посипати нарізаними горіхами.

десерт із трьох інгредієнтів ласощі на Песах
Горіхове тісто. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Випікайте пиріг в розігрітій духовці при температурі 180 °C, верх-низ, протягом 20 хвилин.

десерт із трьох інгредієнтів на Песах
Тісто та горіхи. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Перевірте готовність пирога зубочисткою — вона повинна вийти сухою.

смачний десерт із трьох інгредієнтів на Песах
Готовий десерт. Фото: скриншот YouTube @tastyandlazy

Вийміть пиріг з форми і дайте йому охолонути на решітці. Охолоджений пиріг наріжте на квадратики.

Раніше ми писали, що приготувати на Песах 2025 — меню та традиції. 

Песах десерт тістечка печиво горіхи
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