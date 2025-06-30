Свекольный квас дома - традиционный рецепт

Квас из свеклы. Фото: Freepik

Свекольный квас сочетает пользу и натуральный вкус с вековыми традициями. Этот напиток не только освежает в летнюю жару, но и является прекрасным ингредиентом многих украинских блюд.

Традиционным галицким рецептом делится Shuba.

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Вам понадобится:

свекла — 5 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

хлеб ржаной, ломтики — 3 шт.;

смесь специй универсальная по вкусу;

теплая вода — 2,5 л.

Способ приготовления

Свеклу хорошо промыть и очистить от кожуры. Нарезать овощ на четвертинки или натереть.

Выложить свеклу в 3-литровую банку и залить теплой водой. Добавить сахар, соль, ржаной хлеб и смесь специй.

Накрыть банку марлей и убрать в теплое место примерно на 7 дней. Через несколько дней на поверхности должна появиться пенка. Как только на хлебе появится белая пленка, его необходимо вытащить. Для более квасного вкуса можно добавить свежий хлеб и оставить напиток еще на некоторое время.

Готовый квас процедить через марлю и разлить в удобные емкости. Хранить квас в холодильнике.

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