Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рецепты Домашний квас из свеклы — традиционный галицкий рецепт

Домашний квас из свеклы — традиционный галицкий рецепт

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 18:57
Свекольный квас дома - традиционный рецепт
Квас из свеклы. Фото: Freepik

Свекольный квас сочетает пользу и натуральный вкус с вековыми традициями. Этот напиток не только освежает в летнюю жару, но и является прекрасным ингредиентом многих украинских блюд.

Традиционным галицким рецептом делится Shuba.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла — 5 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • хлеб ржаной, ломтики — 3 шт.;
  • смесь специй универсальная по вкусу;
  • теплая вода — 2,5 л.

Способ приготовления

Свеклу хорошо промыть и очистить от кожуры. Нарезать овощ на четвертинки или натереть.

Выложить свеклу в 3-литровую банку и залить теплой водой. Добавить сахар, соль, ржаной хлеб и смесь специй.

Накрыть банку марлей и убрать в теплое место примерно на 7 дней. Через несколько дней на поверхности должна появиться пенка. Как только на хлебе появится белая пленка, его необходимо вытащить. Для более квасного вкуса можно добавить свежий хлеб и оставить напиток еще на некоторое время.

Готовый квас процедить через марлю и разлить в удобные емкости. Хранить квас в холодильнике.

Ранее мы делились рецептом освежающего компота с крыжовником и мятой.

А также предлагаем приготовить домашний квас с изысканным кофейным вкусом.

напитки рецепт свекла напиток квас
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации