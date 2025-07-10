Домашний холодец со свининой и курицей — простой рецепт, который всегда получается

Домашний холодец со свининой и курицей — холодное блюдо на лето
Этот холодец — классика домашней кухни. Благодаря сочетанию свиной рульки и курицы блюдо получается нежным, ароматным и обязательно хорошо застывает. Идеальный вариант для летнего стола или праздничной подачи без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!
Вам понадобится:
- свиная рулька или нога — 1 шт.;
- куриное мясо (бедро или голень) — 1-2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 4-5 зуб;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- черный перец горошком — 10-12 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- вода — чтобы полностью покрыть мясо;
- желатин (при необходимости) — 5 г на 1 л бульона.
Способ приготовления
Положить свиную рульку и курятину в большую кастрюлю, залить водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Довести до кипения, снять пену.
Добавить лук, морковь, перец горошком, лавровый лист и соль. Варить на слабом огне 5-6 часов, пока мясо не будет легко отделяться от костей.
За 30 минут до конца варки добавить измельченный чеснок.
Если сомневаетесь, что холодец застынет (особенно при использовании магазинного мяса), замочить желатин в теплой воде на 7-10 минут и влить в горячий бульон (но уже после процеживания).
Готовое мясо разобрать на волокна, разложить в формы или глубокие тарелки. Залить процеженным бульоном, остудить, затем поставить в холодильник до полного застывания.
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