Домашний холодец со свининой и курицей — простой рецепт, который всегда получается

Домашний холодец. Фото: Кадр с видео

Этот холодец — классика домашней кухни. Благодаря сочетанию свиной рульки и курицы блюдо получается нежным, ароматным и обязательно хорошо застывает. Идеальный вариант для летнего стола или праздничной подачи без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

Вам понадобится:

свиная рулька или нога — 1 шт.;

куриное мясо (бедро или голень) — 1-2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 4-5 зуб;

лавровый лист — 2-3 шт.;

черный перец горошком — 10-12 шт.;

соль — по своему вкусу;

вода — чтобы полностью покрыть мясо;

желатин (при необходимости) — 5 г на 1 л бульона.

Способ приготовления

Положить свиную рульку и курятину в большую кастрюлю, залить водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Довести до кипения, снять пену.

Свинина и овощи. Фото: Кадр с видео

Добавить лук, морковь, перец горошком, лавровый лист и соль. Варить на слабом огне 5-6 часов, пока мясо не будет легко отделяться от костей.

Приготовление бульона. Фото: Кадр с видео

За 30 минут до конца варки добавить измельченный чеснок.

Свинина и курица. Фото: Кадр с видео

Если сомневаетесь, что холодец застынет (особенно при использовании магазинного мяса), замочить желатин в теплой воде на 7-10 минут и влить в горячий бульон (но уже после процеживания).

Приготовление холодца. Фото: Кадр с видео

Готовое мясо разобрать на волокна, разложить в формы или глубокие тарелки. Залить процеженным бульоном, остудить, затем поставить в холодильник до полного застывания.



