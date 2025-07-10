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Главная Рецепты Домашний холодец со свининой и курицей — холодное блюдо на лето

Домашний холодец со свининой и курицей — холодное блюдо на лето

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 15:00
Домашний холодец со свининой и курицей — простой рецепт, который всегда получается
Домашний холодец. Фото: Кадр с видео

Этот холодец — классика домашней кухни. Благодаря сочетанию свиной рульки и курицы блюдо получается нежным, ароматным и обязательно хорошо застывает. Идеальный вариант для летнего стола или праздничной подачи без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

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Вам понадобится:

  • свиная рулька или нога — 1 шт.;
  • куриное мясо (бедро или голень) — 1-2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 4-5 зуб;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • черный перец горошком — 10-12 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • вода — чтобы полностью покрыть мясо;
  • желатин (при необходимости) — 5 г на 1 л бульона.

Способ приготовления

Положить свиную рульку и курятину в большую кастрюлю, залить водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Довести до кипения, снять пену.

як приготувати холодець
Свинина и овощи. Фото: Кадр с видео

Добавить лук, морковь, перец горошком, лавровый лист и соль. Варить на слабом огне 5-6 часов, пока мясо не будет легко отделяться от костей.

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Приготовление бульона. Фото: Кадр с видео

За 30 минут до конца варки добавить измельченный чеснок.

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Свинина и курица. Фото: Кадр с видео

Если сомневаетесь, что холодец застынет (особенно при использовании магазинного мяса), замочить желатин в теплой воде на 7-10 минут и влить в горячий бульон (но уже после процеживания).

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Приготовление холодца. Фото: Кадр с видео

Готовое мясо разобрать на волокна, разложить в формы или глубокие тарелки. Залить процеженным бульоном, остудить, затем поставить в холодильник до полного застывания.

Ранее мы писали об одном секрете, который сделает ваш холодец прозрачным.

Также мы писали рецепт самого вкусного холодца из магазинной курицы.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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