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Рецепт нічного холодця, прозорий, як сльоза — секрети варіння

26 квітня 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт прозорого нічного холодцю — як з дитинства
Домашній холодець. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей холодець виходить ідеально прозорим, насиченим і ароматним. Секрет — у правильному бульйоні, довгому томленні на слабкому вогні та доброму м’ясі. Збережи рецепт, як у мами. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • півень — 1 шт.;
  • свиняча ніжка або рулька — за бажанням;
  • вода — 6 л;
  • цибуля — 5 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • лавровий лист — 3–4 шт.;
  • чорний перець горошком — 10–15 шт.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • часник — за смаком.

Спосіб приготування

Ретельно промити м’ясо. Залити водою, довести до кипіння та варити 10 хвилин. Злити перший бульйон.

рецепт нічного холодеця, прозорий, як сльоза секрети варіння
Курка та свинина. Фото: gospodynka.com.ua

Залити новою водою, довести до кипіння, зняти піну. Додати очищену цибулю, моркву, лавровий лист, сіль та перець. Зменшити вогонь, накрити кришкою і томити приблизно 6 годин.

рецепт смачного холодця, прозорий, як сльоза секрети варіння
Приготування бульйон. Фото: gospodynka.com.ua

Вийняти м’ясо та овочі, дати охолонути. Бульйон процідити через сито або марлю. Дрібно порізати м’ясо, розкласти у глибокі тарілки.

рецепт смачного холодця, прозорий, як сльоза
Готовий бульйон. Фото: gospodynka.com.ua

Вичавити часник, додати до м’яса, залишити на 10–15 хвилин.

рецепт смачного холодця, прозорий
Паперова серветка. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з бульйону надлишки жиру за допомогою паперових рушників. Влити бульйон у тарілки з м’ясом.

рецепт смачного холодця з півня та свинини
Готовий холодець. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням прикрасити вареною морквою. Залишити до повного застигання. Холодець виходить прозорим, духмяним і дуже смачним.

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