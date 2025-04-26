Рецепт прозорого нічного холодцю — як з дитинства

Рецепт нічного холодця, прозорий, як сльоза — секрети варіння
Цей холодець виходить ідеально прозорим, насиченим і ароматним. Секрет — у правильному бульйоні, довгому томленні на слабкому вогні та доброму м’ясі. Збережи рецепт, як у мами.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- півень — 1 шт.;
- свиняча ніжка або рулька — за бажанням;
- вода — 6 л;
- цибуля — 5 шт.;
- морква — 2 шт.;
- лавровий лист — 3–4 шт.;
- чорний перець горошком — 10–15 шт.;
- сіль — 2 ст. л.;
- часник — за смаком.
Спосіб приготування
Ретельно промити м’ясо. Залити водою, довести до кипіння та варити 10 хвилин. Злити перший бульйон.
Залити новою водою, довести до кипіння, зняти піну. Додати очищену цибулю, моркву, лавровий лист, сіль та перець. Зменшити вогонь, накрити кришкою і томити приблизно 6 годин.
Вийняти м’ясо та овочі, дати охолонути. Бульйон процідити через сито або марлю. Дрібно порізати м’ясо, розкласти у глибокі тарілки.
Вичавити часник, додати до м’яса, залишити на 10–15 хвилин.
Зняти з бульйону надлишки жиру за допомогою паперових рушників. Влити бульйон у тарілки з м’ясом.
За бажанням прикрасити вареною морквою. Залишити до повного застигання. Холодець виходить прозорим, духмяним і дуже смачним.
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