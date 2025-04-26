Рецепт прозорого нічного холодцю — як з дитинства

Домашній холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Цей холодець виходить ідеально прозорим, насиченим і ароматним. Секрет — у правильному бульйоні, довгому томленні на слабкому вогні та доброму м’ясі. Збережи рецепт, як у мами.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

півень — 1 шт.;

свиняча ніжка або рулька — за бажанням;

вода — 6 л;

цибуля — 5 шт.;

морква — 2 шт.;

лавровий лист — 3–4 шт.;

чорний перець горошком — 10–15 шт.;

сіль — 2 ст. л.;

часник — за смаком.

Спосіб приготування

Ретельно промити м’ясо. Залити водою, довести до кипіння та варити 10 хвилин. Злити перший бульйон.

Курка та свинина. Фото: gospodynka.com.ua

Залити новою водою, довести до кипіння, зняти піну. Додати очищену цибулю, моркву, лавровий лист, сіль та перець. Зменшити вогонь, накрити кришкою і томити приблизно 6 годин.

Приготування бульйон. Фото: gospodynka.com.ua

Вийняти м’ясо та овочі, дати охолонути. Бульйон процідити через сито або марлю. Дрібно порізати м’ясо, розкласти у глибокі тарілки.

Готовий бульйон. Фото: gospodynka.com.ua

Вичавити часник, додати до м’яса, залишити на 10–15 хвилин.

Паперова серветка. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з бульйону надлишки жиру за допомогою паперових рушників. Влити бульйон у тарілки з м’ясом.

Готовий холодець. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням прикрасити вареною морквою. Залишити до повного застигання. Холодець виходить прозорим, духмяним і дуже смачним.

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